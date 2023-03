Még a film forgatása idején a készítők sajtótájékoztatót is tartottak Komáromban. Akkor kiderült, a Monostori Erőd Berlinként szerepel majd a filmben. Dr. Nagy Endre, a film vezető producere ekkor azt mondta, az erődben minden adott, hogy látványos jelenetek készülhessenek. A helyszín a külföldi stábok előtt eddig is ismertnek számított. Hozzátette azt is, kevesen ismerik Hadik András személyét, pedig Budapesten szobra van a várban, sok hazai utcát neveztek el róla, Erdélyben pedig falvak őrzik a nevét. Szerettek volna egy olyan történelmi hőst a vászonra vinni, aki pozitív, kerek életutat járt be, Hadik András pedig épp ilyen volt.

Bár Hadik nevével nem találkozni a közoktatásban, a magyar hadtörténeti kutatók komolyan őrzik emlékét, a huszár levelezései megtalálhatóak a hadtörténeti múzeumban.

Szűkebb hazánkban a tatabányai Mi Mozinkban két délutáni vetítési időponttal látható jelenleg a Hadik, de Tatán is játsszák. Sőt, március 18-án közönségtalálkozó lesz az Est Moziban Trill Zsolttal, Szalma Tamással, Molnár Áronnal és a tatai származású zeneszerzővel, Gulya Róberttel.