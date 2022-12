Ahogy arról beszámoltunk, március 9-ől lesz látható a magyar mozikban az 1757-ben játszódó Hadik című történelmi film, amely Hadik András berlini portyájának történetét eleveníti fel a klasszikus magyar kalandfilmek stílusában. A filmet többek között Komáromban rögzítették, a most megjelent teaser elején pedig egyből a Monostori erődöt láthatjuk.

A címszereplő Hadik Andrást Trill Zsolt alakítja. Ahogy a film Facebook-oldalán olvasható, a színész szerint kőkemény fizikai kihívás volt a forgatás, de nagyon szerettem minden pillanatát. Mint fogalmazott, a párbaj-jelenetek forgatásanagyon komoly erőnlétet igényelt, nem volt egyszerű feladat minden mozzanat pontos kivitelezése.

Az 500 fős stáb egyébként Komárom mellett Keszthelyen, Gyenesdiáson, Mohácson, Pécelen, a Nemzeti Filmintézet fóti Huszárik stúdiójában, a Gödöllő melletti Babatpusztán forgatott. Megyénkben a berlini csata jeleneteit vették fel, amelyben Hadik András huszárcsapatával elfoglalta a várost, és ahonnan tetemes hadisarc, valamint a legendás 24 darab balkezes kesztyű birtokában nem sokkal később hirtelen távozott is. Ez a portya egyébként a film fő történetszála is, illetve Hadik hírnevének allappillére is.

Alig vesztett embert

Ahogy a wikipedia írja, Hadik a hétéves háború elején, 1757. október 10-én vágott bele a sziléziai Habsburg–porosz frontvonaltól 450 kilométerre északra fekvő Berlin, Nagy Frigyes porosz király fővárosának elfoglalásába. A porosz uralkodónem tartózkodott Berlinben, személyesen irányította összevont haderőit a Habsburgok és franciák elleni távoli fronton, Naumburgnál, így a Sziléziából Berlinbe vezető országút katonai védelem nélkül maradt. Hadik András 4320 katonájával, köztük a saját nevét viselő Hadik-huszárezred és a Baranyay-huszárezred válogatott magyar lovasaival indult útnak. A felfedezést elkerülendő az éjszaka leple alatt meneteltek, míg napközben elrejtőzve pihentek. Így is mindössze hat nap kellett, hogy elérjék Berlint. A gyalogságot szekérre ültetve szállították, aztán úgy meglepték a berlinieket, hogy először el se akarta hinni a város tanácsa, hogy ellenséges ostromgyűrű van a kapuiknál. Pedig volt. Mivel megtagadták a hadisarc kifizetését, és a város átadását, Hadik ágyútűzzel betörette berlin főkapuját. Erre a porosz őrség elmenekült. Hadik vesztesége 88 ember és 57 ló volt, ezzel szemben Berlinből 425 porosz hadifoglyot hozott magával.

A tatabányai származású Reviczky Gábor is szerepel majd a filmben. Mint fogalmazott, muszáj a mai gyerekeket legalább a filmmel közelebb vinni a történelemhez, hogy érdekelje őket a saját múltjuk.

A Monostori erődben Kis-Szabó Márk forgatókönyvíró tartott sajtótájékoztatón korábban egyébként arról mesélt, hogy az fogta meg a történetben, hogy két kívülálló fog benne össze: Mária Terézia, akinek trónra lépésének nem örültek Európában, valamint Hadik András, aki magyarként szintén nem tartozott a belső körökbe.