Magyarország legnagyobb hibrid forgalmazója optimista a jövőt illetően

Az áprilisi mélypont után a Magyar Suzuki Zrt. havi értékesítési adatai jelentős növekedésnek indultak. A hibrid meghajtású Suzukik fogadtatása rendkívül pozitív a fogyasztók részéről, így 2020. utolsó két negyedévére reális cél a piacvezető pozíció visszaszerzése Magyarország legnagyobb hibrid forgalmazója számára.

A COVID 19 járvány az egész autóipart visszavetette, a legnehezebb hónapokban (2020 március-április) több mint 50%-kal kevesebb új autót helyeztek forgalomba az előző év azonos időszakához képest. A korlátozások enyhítésével és a gazdaság újraindulásával egy időben az új autók iránti kereslet is növekedésnek indult. A májusban értékesített 697 új Suzukihoz képest júniusban ez a szám már megduplázódott és azóta is növekszik. A hazánkban gyártott két sikertermék augusztusban vezette az eladásokat. Vitarából 755, míg SX4-SCROSS-ból 634 darab került forgalomba ebben a hónapban. Az éves értékesítés tekintetében a Vitara 3610 darabbal uralja a piacot, a SX4-SCROSS pedig a 4. helyen áll 2769 darabbal. A Suzuki két kisautója, a Swift és az Ignis is elnyerte a hazai vásárlók tetszését, előbbiből 744 darabot, utóbbiból 379 darabot értékesítettek az év során.

A fenti adatok alapján a piaci részesedés tekintetében elmondható, hogy a Suzuki az év első 8 hónapja után 9,7%-kal a második helyen áll és csupán 0,38 %-kal marad el a Toyotától.

Annak érdekében, hogy a 2020-ban bevezetett új környezetvédelmi előírásoknak a Suzuki flottája maradéktalanul megfeleljen, az egész kínálatát hibridizálta, ezzel a Magyar Suzuki Zrt. lett Magyarország legnagyobb hibrid forgalmazója, amely minden modelljébe a megfelelő hibrid hajtást kínálja. A városi kisautók 12, míg a SUV-ok 48 Voltos hibrid hajtást kaptak, amelynek köszönhetően az autók csomagterének mérete nem csökkent és súlya sem nőtt számottevő mértékben, így az autók „fürgeségén” nem esett csorba.

„A Suzuki őszi kampányának középpontjában a teljes hibrid modellpalettánk áll. Célunk, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük a hibrid hajtást. A márkakereskedőinktől és a piackutatási adatokból érkező visszajelzések alapján a hibridek fogadtatása jó a fogyasztók körében, így reális célnak érzem, hogy az utolsó két negyedévben ismét mienk legyen a piacvezető szerep” – mondta el Hársfalvi János, a Magyar Suzuki Zrt. marketingvezetője.

További információk:

Hársfalvi János

marketing vezető

Magyar Suzuki Zrt.

E-mail: [email protected]

Telefon: +36 20 665 0898

Céginformáció

A Magyar Suzuki Zrt.-t 1991-ben alapították, és azóta is a japán anyavállalat egyetlen európai gyártóegysége. A cég partnereinek, beszállítóinak, valamint a 78 tagú országos márkakereskedői hálózatának köszönhetően hozzávetőlegesen 10.000 munkavállaló megélhetéséhez járul hozzá.

Az esztergomi gyár 1992 októberében kezdte meg a termelést. Itt készülnek – immár hibrid változatban is – a Vitara és az SX4 S-CROSS modellek. A vállalat olyan távoli országokba is szállít, mint Mexikó, Új-Zéland vagy Japán. A hazai és nemzetközi piacra készülő gépjárművek gyártásán kívül a társaság importált Suzuki gépkocsik, motorkerékpárok és hajómotorok értékesítésével is foglalkozik.

A Magyar Suzuki 2019-ben 185.002 esztergomi gyártású járművet értékesített 123 országban. A vállalat a 2018-as adatok alapján az ország 10. legnagyobb árbevételű cége.