Hétvégén folytatódik az NFL

A hétvégén a főcsoport-elődöntőkkel folytatódik a profi amerikaifutball-liga (NFL) rájátszása, ebben a körben már bekapcsolódik az alapszakasz négy legjobb csapata is.

A címvédő Philadelphia Eagles azt követően, hogy az alapszakasz zárófordulójában harcolta ki playoff-szereplését, az első fordulóban a liga legerősebb védelmével rendelkező Chicago Bears otthonában diadalmaskodott, most viszont talán még ennél is nehezebb dolga lesz, ugyanis az első helyen kiemelt New Orleans Saintshez látogat. A két csapat már találkozott egymással ebben az idényben, november 18-án a Mercedes-Benz Superdome-ban kiütéses, 48-7-es győzelmet aratott a New Orleans.

Az Eagles ugyanakkor ezt követően kezdett nagy menetelésébe, az alapszakasz utolsó hat meccséből ötöt megnyert. A találkozó érdekessége, hogy a két csapat irányítója ugyanabban a gimnáziumi csapatban játszott, s Drew Brees, illetve Nick Foles is kiérdemelte a Super Bowl legjobbjának (MVP) járó elismerést. Utóbbi játékos – akárcsak egy évvel ezelőtt – a cserepadról beszállva, Carson Wentz sérülését követően vette át a csapat irányítását.

A Nemzeti Főcsoport (NFC) másik összecsapásán a Los Angeles Rams a Dallas Cowboys csapatát fogadja. A texasi csapat az előző körben elsősorban a futójátékos Ezekiel Elliott kiváló teljesítményének (26 labdahordásból 137 yard és 1 touchdown) köszönhetően búcsúztatta a Seattle Seahawksot, s rá ezúttal is kulcsszerep vár. A kaliforniaiak inkább rendkívül ponterős támadósorukban bízhatnak.

Az Amerikai Főcsoportban (AFC) az első kiemelt Kansas City Chiefs az Indianapolis Coltsot látja vendégül. Utóbbi gárda rendkívül sima, 21-7-es győzelmet aratott legutóbb a Houston Texans otthonában, ahol támadásban és védekezésben is felülmúlta riválisát. A Coltsnak elsősorban a védekezésre kell majd figyelnie, ugyanis a Kansasé volt a liga egyik leghatékonyabb és leglátványosabban játszó támadósora. A 22 éves Patrick Mahomes az NFL történetének harmadik irányítója lett, aki 50 touchdown-passzt adott az alapszakaszban. A Chiefsnek ugyanakkor a védelme sebezhető, sok olyan mérkőzése volt a szezonban, amiken a sok szerzett pont mellett sokat is kapott.

A legutóbbi négy szezonból kétszer bajnok, egyszer nagydöntős New England Patriots a Los Angeles Chargerst fogadja: a kaliforniai együttes Philip Rivers irányításával még soha nem győzte le az ötszörös bajnok Tom Brady vezette New Englandet (0-7), ráadásul az időjárás sem segít majd neki: a Chargerst a hazai nyárias körülmények után Foxborough-ban várhatóan nulla fok alatti hőmérséklet és hóesés fogadja majd. A két kezdőirányító összesen 78 éves lesz, ez új playoff-rekord.