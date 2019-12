Harminc év után visszavonult a tatabányai klasszis, Kassai Viktor

A játékvezető bejelentette visszavonulását, sportvezetőként tevékenykedne a jövőben. Vele együtt távozik asszisztense, Ring György is.

Ezt ne hagyja ki! Hidegtálat készít a szilveszteri bulira? Íme a legjobb receptek!

Az elmúlt két évtized legsikeresebb magyar játékvezetőjét, Kassai Viktort nem látjuk többé a hazai és külföldi futballpályákon, a közel harmincéves pályafutása alatt megszerzett tapasztalatát más területen, sportvezetőként hasznosítja a jövőben. A tatabányai Kassai Viktor 1990-ben, tizenöt évesen tette le a játékvezetői vizsgát, és huszonnégy évesen már az NB I.-ben vezetett mérkőzéseket. Nem sokkal később már az ország egyik legjobb játékvezetőjeként tartották számon, 2003-ban, az MLSZ (Magyar Labdarúgó Szövetség) Játékvezetői Bizottságának ajánlására a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) keretébe került.

Folyamatos magas színvonalú ténykedéssel 2007-ben került a világ elitjátékvezetői közé, ebben az évben három mérkőzésen működött közre az U20-as világbajnokságon, 2008-ban a pekingi olimpia döntőjét vezette, 2010-ben pedig már a dél-afrikai felnőtt világbajnokságon kapott szerepet: két csoportmérkőzést, egy nyolcaddöntőt és a spanyol–német elődöntőt vezette.

2011-ben addigi legrangosabb küldését kapta, a Barcelona–Manchester United Bajnokok Ligája-döntő játékvezetője volt, ezzel 35 évesen minden idők legfiatalabb olyan játékvezetője lett, aki BL-döntőt dirigálhatott. Még ugyanebben az évben az IFFHS (Nemzetközi Labdarúgás-történeti és -statisztikai Szövetség) a világ legjobb játékvezetőjének választotta.

A számos BL-összecsapás mellett bíráskodott a 2012-es és a 2016-os Európa-bajnokságon, és ő lett az első játékvezető, aki 2016-ban – a klubvilágbajnokságon – igénybe vette az új technológia, a videóbíró segítségét. A magyar élvonalban idén novemberben állított fel új játékvezetői rekordot, ekkor vezette 322. NB I.-es mérkőzését.

Kassai Viktorral együtt visszavonul asszisztenstársa, Ring György is, aki az elmúlt évtizedek legsikeresebb magyar játékvezető-asszisztensének vallhatja magát. Asszisztensként Ring György 285 NB I.-es találkozón működött közre, emellett pedig számtalan kiemelkedő nemzetközi mérkőzésnek is részese volt. A 2011-es BL-döntő mellett részt vett két Európa-bajnokságon és a 2016-os klubvilágbajnokságon is.

Mint korábban megírtuk, a klasszis a tatabányai játékvezető is részt vesz az UEFA sportmenedzseri képzésén. Mint legutóbbi interjújában elmondta, a képzés elvégzése után Tatabányáért és Komárom-Esztergom megyéért is sokat szeretne tenni.