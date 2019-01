A 14 éves tatabányai lány a rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságra készül

Tóth Eszter, a Tatabányai Diák Korcsolyázó Egyesület (TDKE) egykori versenyzője a magyar válogatott színeiben részt vehet a hónap végén sorra kerülő montreali junior rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságon.

A múlt hétvégén Budapesten rendezték a Danubia Series-Pannonia Open elnevezésű nemzetközi utánpótlás-versenyt. Az indulók között volt a tatabányai születésű, jelenleg az MTK-nál versenyző Tóth Eszter is, aki a magyar válogatott színeiben lépett jégre.

Eszter 500 méteren ezüstérmet nyert, míg 1000 méteren negyedik, 1500 méteren pedig hatodik lett az „A” döntőben, így az összetett versenyben a harmadik helyen végzett két kínai versenyző mögött.

Ezüstérem és vb-kvalifikáció

A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség közép-kelet európai junior challenge-ranglistáját jelenleg Eszter vezeti és ezzel kvalifikálta magát a márciusban, Rostockban rendezendő Európa Kupa döntőjére. A versenyt követően Szabó Krisztián, a magyar juniorválogatott vezetőedzője kihirdette a január 25. és 27. között, Montrealban sorra kerülő junior világbajnokságra készülő magyar válogatott keretét, ahová a 15. születésnapját idén ünneplő Tóth Eszter is meghívót kapott.

Eszter Tatabányán született, jelenleg a Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulója. Pályafutását a Tatabányai Diák Korcsolyázó Egyesületnél (TDKE) kezdte, ahol Moravcsik-Fecskés Orsolya, Lugosi László és Németh Tibor edzették. A versenyző eddigi pályafutásáról és a világbajnoki kvalifikáció részleteiről Moravcsik-Fecskés Orsolyát, a TDKE elnökét, Eszter egyik nevelőedzőjét kérdeztük.

Reggeli kezdés Budapesten, Tatabányáról indulva

– Már óvodásként elkezdett nálunk korcsolyázni, 2009-ben, tíz éve lett a TDKE igazolt versenyzője. Kiemelkedő sikereket ért el gyorskorcsolyában és görkorcsolyában is, junior ob-t és Diákolimpiát is nyert, ennek ellenére három éve úgy döntött, hogy rövidpályán szeretné folytatni pályafutását, ennek érdekében pedig tavaly májusban az MTK-hoz igazolt – tudtuk meg a sportvezetőtől.

– Eszter ambiciózus, céltudatos, elhivatott versenyző, akinek remek alkata van a rövidpályás gyorskorcsolyához. Évek óta Budapesten edz a válogatott kerettel, általános iskolásként is reggel 6-ra járt és jár jelenleg is edzésre a fővárosba Tatabányáról. Mindehhez elengedhetetlen segítséget nyújtottak és nyújtanak a szülei, emellett az iskolája is mindenben támogatja – beszélt a háttérről Orsolya.

Fiatalabbként is a legjobbak között

És hogy hogyan is jutott ki a vb-re?

– A magyar utánpótlás-válogatott keretét hét-hét lány és fiú alkotja, közülük került ki az a nemenkénti négy versenyző, aki képviselheti Magyarországot a vb-n. Szeptember óta hat hazai és nemzetközi versenyük volt a szezonban, emellett egy hónappal ezelőtt egy egymás közötti, egyéni indításos tesztversenyt is rendeztek Budapesten, amelyen a versenyzők életfunkcióit és állóképességét is figyelték. Az előbb felsorolt versenyek, valamint az edzői vélemények alapján került be Eszter a keretbe, amelynek már úgy is az egyik legjobbja, hogy nála idősebbek között versenyez – fogalmazott a TDKE elnöke.

– A világbajnokságon mindhárom egyéni távon a legjobb harmninckét közé kerülést várják tőle, bár azt még nem tudni, pontosan mely egyéni számokban indul.A váltóban a legjobb nyolc közé kerülés a cél. Eszter távlati célja egyébként az olimpiai szereplés és egy ottani éremszerzés. Előbbi akár már 2022-ben összejöhet számára, de elnézve alázatát, kitartását és céltudatosságát, akár utóbbira is lehet esély – tekintett a jövőbe Moravcsik-Fecskés Orsolya.

Eszter példaképe egyébként az ugyancsak tatabányai, Európa-bajnok Keszler Andrea, aki a közelmúltban edzőként tért vissza egyesületéhez, a TDKE-hez.