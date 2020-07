Sitku játékos-pályafutása után sportigazgatóként folytatja a Dorogi FC-nél

Befejezte játékos-pályafutását Sitku Illés, a Dorogi FC támadója. Nem maradt azonban feladat nélkül a klubnál, sport­igazgatóként tevékenykedik tovább.

– Tavaly egy esztendővel meghosszabbítottam a szerződésemet, még játékosként. Végül az elmúlt hónapokban meghoztam a fájó döntést: felhagyok a labdarúgással – kezdte Sitku Illés.

– Köszönöm az eddigieket a klubnak, külön is Mayer László elnöknek. Itt jól érzem magam, megbecsülnek, ezért azt gondoltam, ha számomra akad még feladat, akkor lesz folytatása a dorogi éveknek – mutatott rá az újdonsült sportigazgató.

Sitku Illésnek szerteágazó munkája lesz a jövőben: feladata elsősorban a játékoskeret és edzői stáb kialakítása, emellett folyamatos kapcsolattartás az edzők, a csapat és az elnök között, de többek között marketingfeladatokat is ellát és az utánpótláson is rajta tartja a szemét. Kérdésünkre, miszerint mik az elvárások a vezetőség részéről az új szezonnal kapcsolatban, még korainak tartotta a választ, mondván, még zajlik a keret kialakítása.

És ha már keret: Sitku Illés elmondta, az előző szezonban is Dorogon futballozók nagy része a továbbiakban is a klubot szolgálja, ám egy támadót és egy belső középpályást még mindenképpen igazolnának melléjük. Emellett az utánpótlásra is támaszkodnának.

Ami eddig tudott: szerződést hosszabbítottak Délczeg Gergellyel, Lenárth Tamással, Papp Mátéval, Ryaskho Mykhaylóval, Vajda Gellérttel és Vígh Ádámmal is. Borsos Vilmos, Forró Gyula, Paudits Patrik, Kitl Miklós és Takács Péter ugyanakkor távozik. Ami az érkezőket illeti, szerződést kötöttek Tulipán Ákossal, a kapus legutóbb a Taksony csapatánál szerepelt, valamint a védelem megerősítésére érkezik az egykor Süttőn és Lábatlanon nevelkedő Zabari Dávid.