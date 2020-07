Oroszlányi sikerek a súlyemelő Tini bajnokságon

A Tini országos bajnokságot Szombathelyen rendezték meg, amin jól teljesítettek az oroszlányi súlyemelő reménységek.

A súlyemelők is újrakezdték a versenyzést a fertőzés elleni védekezés szigorú betartása mellett. A Tini országos bajnokságot Szombathelyen rendezték meg. A kiváló utánpótlás-nevelő munkát végző bázisklubok egyike, az Oroszlányi Városi Súlyemelő és Erőemelő Egyesület egy súlyemelő-palántával képviseltette magát a viadalon. Likerecz Attila edző tanítványa, Ehrlik Panka, mint serdülő korosztályú versenyző az 55 kilogrammos súlycsoportban 120 kg-os összteljesítménnyel állhatott a dobogó legfelső fokára, ráadásul a versenyen nyújtott teljesítményének köszönhetően még egy különdíjat is elhozott.

A másik oroszlányi egyesület, az Oroszlányi Városi SK színeiben Bagócs János szakvezető két tanítványa lépett az emelvényre. A 10 éves Mikhel Panka is remekelt, 32 kg-os szakítással és 42 kg-os lökéssel ő is aranyérmet szerzett. Sikos Dávid pedig az eddigi csúcsait megjavítva végzett az élen, miközben neki is „járt” egy különdíj. A serdülő korcsoportban 182 kilogrammot produkált összetettben, a nagyon erős +96 kg-os súlycsoport mezőnyében.