Több mint húsz kutya és gazdáik töltöttek közösen egy fantasztikus napot a kellemes tavaszias melegben a tatai The Dog Life Kutyás Élményközpontban. A nyílt napon bárki kipróbálhatta az agility-t, hogy milyen ha a kedvencével együtt sportol. Kozári Karina, a központ megálmodója a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a célja, hogy Tatán élhető és igényes, színvonalas kutyázásra legyen lehetőség.

A nyílt napon bárki kipróbálhatta az agility pályát

– Ha lehetne civil finanszírozásból kutyafuttatót csinálni, már rég megtettem volna, és ott lehetnének az akadályok. Azonban erre nem kaptam lehetőséget. Így egy saját telket vásároltam, ahova felállítottunk egy, a nemzetközi szabvány méretének megfelelő pályát. Ilyenből ma Magyarországon ha összesen egy tucat létezik. Hamarosan pedig megérkezik a sátor is, így hazánk harmadik fedett, szabvány agility pályája valósulhat meg Tatán. Szeretnénk ezt a sportágat népszerűsíteni, és úgymond tömegsporttá tenni a régióban – magyarázta Karina, aki saját kutyájával, Anrival kezdett el egy éve agilityzni. Most ezt a közös élményt akarja elérhetővé tenni a környéken élőknek is.

A pályán a legkisebb és a legnagyobb kutya is békésen "dolgozott" egymás mellett

Az agility agyban is lefáraszt

– Szuper amikor együtt dolgozol a kutyával, összhangban vagytok és újabb és újabb kihívásokat tudtok együtt teljesíteni. Az agility ráadásul kortalan sport, mind kutyának mind a gazdinak. Így bárki, bármikor elkezdheti, nálunk minden segítséget meg fog kapni hozzá. Fontos, hogy nálunk egyszerre csak két kutya dolgozhat – ígérte Karina. A fiatal tatai lány szerint az agility egy remek módszer, hogy ne csak fizikailag, de agyban is lefárasszuk a kutyánkat és magunkat.

A magas palló volt az egyik legnagyobb kihívás a kutyáknak. De pár falat nassiért a legtöbben felmentek rá

Kipróbálhatták

A nyíltnapra is sokan érkeztek, volt, hogy egyszerre húsz kutya és a gazdájuk ismerkedtek a pályával. De természetesen egy oktató is segített nekik, illetve kisebb versenyeken is próbára tehették magukat a kutyák és a gazdik. Karina azt ígérte, hogy náluk mindig ilyen jó hangulatban fog telni egy foglalkozás. A pályán tanultakat pedig a mindennapokban is alkalmazhatjuk. Például a séta közben, ha az oszlopra "csavarodik" a póráz egy vezényszóval tudja a kutya, hogy oldja meg a helyzetet.