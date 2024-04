Az áprilisi testületi ülésen többek között a városüzemeltetési témában a Volánbusz Zrt. beszámolója került sorra. A társaság az autóbuszokkal végzett helyi személyszállítás 2023-as közszolgáltatási tevékenységéről készített beszámolót a városnak. A helyi járatok forgalomellátásának bemutatása, és a gazdálkodásra vonatkozó adatok mellett több érdekes adat is szerepel a dokumentumban.

A tatai helyi járatok buszaira műszaki panasz nem érkezett 2023-ban a Volánhoz

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Például az olvasó megtudhatta azt, hogy 2023-ban a menetrend szerint 44 ezer 51 járatot indítottak. Tata helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében, 2 esetben fordult elő 15 percet elérő vagy meghaladó járatkésés. És csupán 10 esetben fordult elő tavaly járatkimaradás. Ezekért kötbért fizetett a társaság a városnak. Azt is megtudhattuk, hogy 2023-ban 1 idegen hibás, személyi sérülés nélküli közúti baleset történt. Utasbaleset tavaly nem fordult elő a helyi járatokon.

A helyi járatok miatt kevesen panaszkodtak

De az is kiderült a beszámolóból, hogy az utasok észrevételeiket több csatornán keresztül is eljuttathatták a társasághoz: levélben, elektronikus levélben, honlapi bejelentéssel, személyesen és telefonon. Összesen 21 darab panasz érkezett be 2023-ban a társasághoz. A Volán szerint az autóbuszok műszaki állapotra, mint a fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot nem érkezett be panasz. Az autóbusz-vezetőkre és más munkavállalókra 9 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 41 százalékát jelenti. Az összes panasz kivizsgálása során 27 százalékban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 5 százalékban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. Tizenhárom esetben a panaszok jogosságát illetően a Volán objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott.