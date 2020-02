A csoportelső Tatabánya a franciák ellen játssza az EHF-Kupa negyedik fordulóját

Eddig ugyan még veretlenek EHF-kupa csoportjukban a Kék Tigrisek, ám ezen a hétvégén ahhoz a francia gárdához látogatnak Matics Vladan tanítványai, amely a győri Audi Arénában szinte végig vezetett a Bányász ellen.

A két együttes első összecsapásán a vendéglátók pontmentése (24-24) bravúrosnak mondható. Most viszont a provance-i gárda otthonában kell helytállnia a Tatabányának. Ez pedig nem lesz könnyű, mivel Matics mester továbbra sem számíthat a tartósan sérült Juhász Ádámra és Milos Vujovicsra. Sőt, a csütörtöki edzésen a beállós Szász András bokája is kifordult, így ő nem is tart a szombaton reggel útra kelő csapattal Franciaországba.

Roppant szoros a D-csoport

Három forduló, tehát az „odavágók” után nemigen lehetne szorosabb a D-jelű négyes. A csoport élén négy ponttal a veretlen Tatabánya áll, a Bányászt az egyaránt három pontot szerző Füchse Berlin és La Rioja követi. A német és a spanyol gárda között jelenleg jobb gólkülönbség rangsorol a berliniek javára. A negyedik helyen a francia PAUC áll két ponttal. A csoport másik meccsén, holnap 16 órától a Füchse a La Rioját fogadja. Matematikailag minden lehetséges: a holnapi eredmények függvényében bármelyik csapat az élre állhat és bármelyik az utolsó helyre csúszhat a negyedik kört követően.

Az már jóval örömtelibb hír, hogy az irányító Győri Mátyás visszatért, valamint a szegedi bajnoki találkozón kisebb sérülést szenvedett Balogh Zsolt és Ilyés Ferenc is tudják vállalni a játékot. Mindezzel együtt ha a győri pontszerzés bravúrosnak volt minősíthető, akkor holnap egy idegenbeli szinte csodaszámba menne. Igaz, a Matics-csapat már ebben az évben is tett egy-két majdnem csodát.Az EHF szereplésük első mérkőzésén, a La Rioja ellen az utolsó másodpercben vágta be a nyertes gót Sipos Adrián, míg a Füchse Berlin elleni összecsapás utolsó másodpercében a kapus Borbély Ádám védte ki a németek utolsónak szánt gólját, megtartva ezzel a döntetlent.

– Kitartok az első mérkőzésünk előtt elhangzott véleményem mellett, miszerint a PAUC a csoport legerősebb gárdája – fogalmazott Matics mester. – A mi dolgunkat legfeljebb az „könnyítheti”, hogy nincs veszítenivalónk, mivel nem mi vagyunk a meccs esélyesei. Ezért mondtam azt a srácoknak, kézilabdázzanak bátran, felszabadultan, de fegyelmezetten, aztán majd meglátjuk, hogy az mire lesz elegendő. Persze annak örülök, hogy három meghatározó játékosom már bevethető állapotban van.

A mérkőzést két orosz játékvezető, Konsztantin Ersov és Anton Pavljukov dirigálja.