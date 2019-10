Döntetlen a zsámbéki rangadón, hatot vágott az FC Esztergom

A megyei I. osztály 10. fordulóját rendezték tegnap. Döntetlen született a rangadón, az Esztergom tovább folytatja jó sorozatát.

A megyei első osztály legnagyobb rangadója gól nélküli döntetlennel végződött. A Zsámbék ugyan többet támadott hazai pályán, mégis 0-0 lett a Nyergesújfalu elleni mérkőzés vége. A vendégeknél három olyan játékos is pályán volt, akik az előző szezonban még Zsámbék-játékosnak vallhattál magukat.

Közülük Lakatos Szilárd emelkedett ki, a kapus több nagy ziccert is megfogott. Így a zöld-fehérek maradtak a negyedik helyen, a Nyergesújfalu visszacsúszott a dobogó legalsó fokára. Ennek a legjobban a Koppánymonostor örülhetett, hiszen hazai pályán aratott győzelme miatt visszavette a második pozíciót a tabellán. Ehhez a Tatát kellett legyőznie a lila-fehéreknek 2-0-ra. A hazaiak mindkét félidőben egy-egy gólt lőttek, ráadásul Rába Jenő is beköszönt volt csapatának.

Az Esztergom–Vértesszőlős összecsapás szorosnak ígérkezett, de nem lett az. A hazaiak simán győztek, mindkét félidőben három gólt szereztek, így nem nagyon volt kérdéses a három pont sorsa – még akkor sem, ha a hazaiak nem is játszottak igazán jól. A listavezető Tatabánya az első félidőben eldöntötte a Vértessomló elleni mérkőzést, hiszen már négy gól volt a különbség a szünetben. A vége 6-1 lett, érdekesség, hogy a Tatabánya hat gólját hat különböző játékos szerezte.

A Bábolna győzelme nagy izgalmak közepette kerekedett ki, végül a 90. percben verték be a győztes találatot a kecskédi kapuba, így a Bábolna három fordulót követően újra nyert. Ezzel Józsa Péter alakulata maradt az élmezőnyben, míg a Kecskéd leszakadt a középmezőnyhöz, a tizedik helyről várják a folytatást Petőék. A Sárisáp is újra nyerni tudott, mégpedig a sereghajtó Nagyigmánd vendégeként. Nem volt túl sziporkázó a mérkőzés, viszont Karcagi Pál tanítványai így is hozták a kötelezőt.

Ezzel egyre nagyobb bajban van a Nagyigmánd, hiszen tíz mérkőzést követően mindössze egy pont áll a nevük mellett, míg a Sárisáp ezzel a győzelemmel a hetedik helyre zárkózott fel. Ezen a hétvégén az Oroszlány volt szabadnapos, míg a következőn a Bábolna fog pihenni.