A tatabányai fallabdás nem viccelt, hazahozta az aranyat a nemzetközi versenyről

A tatabányai lány a múlt hét végén egy szál magában repült Hamburgba, és győzte le legjobb európai riválisait.

Egyik legnagyobb sikerét érte el a 16 éves tatabányai fallabdázó, Chukwu Hannah németországi nyílt juniorversenyén, írja az utanpotlassport.hu. A tatabányai Squashberek SE 16 éves versenyzője az Európa legjobb utánpótlás-játékosait felvonultató német nyílt nemzetközi viadalon (German Junior Open) az U19-esek között szerepelt, és ellentmondást nem tűrő teljesítménnyel végzett az élen. A nigériai édesapától származó, de már Magyarországon született ígéretet a legjobb 8 között emelték ki a nívós tornán. Első meccsén könnyedén nyert a selejtezőből indult svéd kihívója ellen, második találkozóján viszont az előrébb rangsorolt dán Klara Möllert győzte le 3:1-re.

Az elődöntőben az U19-es európai ranglista harmadik, első kiemelt holland Fleur Mass következett. Farkas János tanítványa közel egy órás csatában bizonyult jobbnak (3:1), hogy aztán a fináléban magabiztos és megfontolt játékkal szerezzen (ugyancsak négy szettben) bajnoki címet a spanyol Marta Dominguez ellen.

– Úgy mentem ki, hogy mindenképpen döntőt akartam játszani Az egész verseny hangulata remek volt, a döntőt üvegpályán játszottuk – korábban talán négy alkalommal szerepeltem ilyen környezetben. Nagyon örülök az első helynek, ez az egyik legnagyobb sikerem. – osztotta meg érzéseit Hannah.

Hannah edzője, Farkas János a másik tatabányai fallabdás, Farkas Balázs édesapja, egyben a fiú edzője is. Balázs is nívós viadalon szerepelt a hétvégén Angliában, ahol bejutott döntőbe. Az edző tréfálkozva úgy engedte el a fiatalokat, ha nem nyernek, akkor jobb lesz, ha valami munka után néznek a versenyhelyszín környéken. Hannah ezért is üzent szurkolói oldalán már a döntő előtt mesterének: „Jani, nem akarok itt maradni hotelt takarítani! Hazaviszem az aranyat!” És ő nem viccelt, hozta is az aranyat, így tovább készülhet az egy hónap múlva esedékes U19-es Európa-bajnokságra.