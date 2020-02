A Forgórózsa művészei az összetartozás jegyében adtak gálaműsort Tatabányán

Hatalmas volt a nyüzsgés az Agora folyosóin. A színfalak mögött kétszáz gyönyörű viseletbe öltözött fiatal várta, hogy színpadra léphessen. Sorra libbent egy-egy fiatal a Forgórózsa Népművészeti Központ művészeti vezetője, Szegvári Ildikó elé, hogy ellenőriztesse: minden rendben van-e a ruházattal.

Miután a nézők elfoglalták a helyüket, felgördült a függöny és a vonós tanszak valamint a népi énekesek műsorával indult a gála. A Kincső zenekar és barátaik kísérték a színes viseletbe öltözött énekeseket.

Tóth Zsóka előadóművész köszöntötte házigazdaként a vendégeket, s tolmácsolta Szegvári Ildikó szavait. Elhangzott: a Forgórózsa Népművészeti Központ 2012-ben alakult azzal a céllal, hogy Tatabányán és a városkörnyéken népszerűsítse a magyar népi kultúrát, s annak számos műfaját: a néptáncot, a népzenét, a népi éneket, a kézművességet.

Szücsné Posztovics Ilona polgármester kiemelte: a Forgórózsa Népművészeti Központ munkatársai csodás műhelyt hoztak létre, ahol a néphagyományok szinte minden ága képviselve van; a zene mellett a tánc, az ének, s a kézműves műhelyek. Hozzátette: a legrövidebb út két ember között a mosoly, két lélek között a tánc.

A műsor azért kapta a Párhuzamok címet, mert 2020-ban, a nemzeti összetartozás évében fokozottabb figyelem jut a történelmi Magyarország, a Kárpát-medence magyar közösségeire – hangzott el a következő műsorszám felvezetőjében. Számos nemzetiség élt itt, akiknek színes népi kultúrája gazdagította az országot. A szomszédos falvakban élő különböző népek hatottak egymásra, a Felvidéken több helyütt keveredik a magyar és szlovák tánc, zene, hiszen az itt élő szlovákok népzenéje legtöbb esetben új stílusú magyar népzene, vagy népies műdal, így táncaikban megjelenik a magyar verbunk és csárdás. Ezt a sokszínűséget mutatták be a műsor további részében.

A magyar–szlovák blokkban a Csutri és a Sarkantyúka énekelt és táncolt, majd a kicsik következtek: az utánpótláscsoportok 120 gyermeke. Bemutatkozott egymás után a Fodorka, a Csillagvirágok, a Gombocska, a Kankalin, a Napraforgók csoport, majd a fináléban mindenki együtt lépett a színpadra. A magyar–román blokkban a Csutri táncolt ismét, majd a citera tanszak muzsikált, s a magyar–horvát blokk zárta a nagyívű gálát.

Értékek mentén munkálkodnak

A Forgórózsa Népművészeti Központ heti rendszerességgel szervez foglalkozásokat, nyári táborokat. Kiváló szakemberek vezetik be a gyerekeket, fiatalokat egy olyan értékekkel teli világba, amely szöges ellentétben áll a kaotikus, rohanós mindennapokkal – hangzott el a gálán. A központ fontos feladatának tartja, hogy a nagyközönség számára is közelebb hozza a népművészetet: jeles napi programokkal, táncházakkal és a Forgórózsa Fesztivállal, amely Magyarországon és a Kárpát-medencében is neves program.