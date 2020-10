Tovább nő az ára az újépítésű házaknak Tatabányán

A portál elemzése szerint az átlagos négyzetméterár 475 ezer forintra nőtt a megyeszékhelyen, ami az egy évvel korábbi 437 ezer forintos átlagárhoz viszonyítva csaknem 9 százalékos drágulást jelent az új lakóingatlanok piacán.

– Nem állt meg az új lakások és házak drágulása az elmúlt időszakban. A megyeszékhelyen tervezett fejlesztések és beruházások révén egy itteni ingatlan ma is jó befektetésnek számít. Éppen ezért folyamatos a kereslet az új lakásokra, amit az is mutat, hogy jelenleg mindössze alig kéttucatnyi szabad lakás jelenti a kínálatot – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Annak, aki új építésű ingatlant szeretne, de a szűkös kínálat miatt nem talál megfelelőt, reális alternatívát nyújthat a sajáterős-építkezés. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy az építési telkek ára is emelkedett a megyeszékhelyen, igaz, itt sokkal nagyobb a kínálat, mint a kész, vagy már készülő lakásokból. Az elemzés szerint a Tatabányán elérhető lakóövezeti és külterületi telkek átlag­ára szeptember végén csaknem 15 millió forintot tett ki, míg egy évvel korábban alig 10 millió forint volt. Ez jelenleg 10 ezer forintos átlagos négyzetméter­árat jelent.

– Bizonyos mértékű önerővel, az állami támogatásokkal és hitellel számolva azonban még így is valószínűleg egy nagyobb otthonba tud költözni a család, mintha kész lakást vásárolna egy vállalkozástól. Ráadásul ilyenkor a saját igények is jobban érvényesülhetnek.

Segíthet a kedvezményes lakásáfa is

A portál szakértője megjegyezte, az építkezéseknek ismét lendületet adhat az 5 százalékos lakásépítési áfa, amelynek visszavezetését a közelmúltban jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, a készülő új otthonteremtési program részeként. Balogh László szerint az új lakásokra vonatkozó áfacsökkentés bejelentése a lakásépítések szempontjából nagyon időszerű volt, ráadásul a lakásdrágulást is megfékezheti Tatabányán – véli a szakértő.