Több százan érdeklődtek a családvédelmi támogatások iránt

A sikeres kormányzati programról, illetve annak helyi végrehajtásáról számolt be a minap dr. Kancz Csaba kormánymegbízott és Hajasné dr. Hertelendi Valéria, a Tatabányai Járási Hivatal vezetője a kormányhivatal székházában.

A program négy meghatározó eleme a babaváró támogatás, a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása (CSOK), a jelzáloghitelek mérséklése, illetve a nagycsaládosok autóhoz jutásának segítése. Ezekben az ügyekben a kormányhivatal segítséget nyújt, de a támogatásokat az ügyfeleknek a pénzintézeteknél kell kérelmezniük. A támogatások ügyét soron kívül intézik a kormányablakoknál, és a jelzáloghitelek mérséklésének megítélésének kivételével, nyolcnapos a határidő.

A kormánymegbízott kiemelte, hogy gyermekvállalás esetén a hitelfelvételi lehetőségek kedvezőek. A bank a harmadik gyermek megszületésekor a teljes tőketartozást elengedi.

– A hitelt a pénzintézet folyósítja az ügyfélnek, jogorvoslati lehetőséget ellenben a kormányhivatal biztosít – fogalmazott dr. Kancz Csaba. – Babaváró támogatáshoz, az eddig eltelt tíz nap adatai alapján több mint nyolcszáz igazolást adott ki a hivatal. A falusi CSOK pedig szűkebb hazánk már 45 településén lesz elérhető.

Hajasné dr. Hertelendi Valéria arról szólt, hogy az ügyfelek dolgát könnyíti, az ügyintézést pedig gyorsítja, ha a közölt adatok pontosak, illetve a szükséges okmányok mind rendelkezésre állnak. Az ügyek intézéséhez a család egyetlen tagja is elegendő, akinek megvan a társadalombiztosításban eltöltött három éves „jogviszonya”.

– A jelzáloghitelek mérséklésének kezelésében a kormányhivatal jár el – hangsúlyozta a járási hivatalvezető. – Ehhez a kérelmet viszont csak személyesen lehet benyújtani. Itt az ügyintézési határidő hatvannapos. Támogatást azonban csak forint alapú kölcsönök esetében lehet kérelmezni. Július első tíz munkanapjának adatai alapján több mint százhetvenen érdeklődtek a témában, és konkrét kérelmet harminchatan nyújtottak be.

Nagy segítség gyermeket vállalóknak

A jelzáloghitelek mérséklésének – a második és harmadik gyermek megszületését követő – rendszere működik. Korábban a harmadik csemete után egymillió forint tőketartozást engedtek el. Most, július elsejétől, a július elseje után született harmadik kisgyermek világra jöttével a hitel tőketartozásából már négymilliót engednek el. Jelentős az érdeklődés a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezménye, támogatása iránt is. Megyénkben 164 ügyfél érdeklődött már ilyen lehetőség iránt, és 98 kérelmet juttattak el az illetékes Magyar Államkincstárnak. A kincstár intézi ugyanis a 2,5 milliós vissza nem térítendő támogatások utalását. De a kormányhivatalhoz leadott kérelmeket is továbbítják a megfelelő helyre.