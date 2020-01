Rauscher György Díjjal ismerték el azt, amit Dankó József tett Dorogért

Dankó József, a város korábbi alpolgármestere, köztiszteletben álló nyugalmazott pedagógusa vehette át idén a Rauscher György Díjat. A dorogi magyar kultúra napi rendezvényen továbbá elismerő emléklapot kapott dr. Tóth Gizella Piroska háziorvos, Lévai Levente pedig jó tanuló-jó sportoló kitüntetésben részesült.

A József Attila Művelődési Házban található Dorogi Galériában nyitották meg, ahol a Komárom-Esztergom Megyei Művészek II. Megyei Tárlatát tekinthették meg az érdeklődők. A. Bak Péter, a tárlat kurátora, művészeti író egyenként bemutatta az alkotókat és néhány mondatban ismertette a látható alkotásokat.

Ezután Rauscher György Díjat adományoztak Dankó József részére. A nyugalmazott pedagógus tanítói és tanári képesítése megszerzése után nagy hangsúlyt fordított az értékközvetítő pedagógia, a nyelvi, irodalmi és kommunikációs program terjesztésére. Dankó József folyamatosan képezte magát, éveken át tagja volt a Magyar Történettudományi Társulat országos vezetőségének is, de több területen elért eredményei mellett az önkormányzat által megjelentetett könyvsorozat köteteinek író-szerkesztő, lektoraként is ismert. A korábbi alpolgármester – aki a magyar-angol két tannyelvű oktatást is folyamatosan támogatta – dr. Tittmann János polgármestertől és Steindl Balázstól, a megyei közgyűlés alelnökétől vette át az elismerést. Méltatása után azt mondta: reméli, hogy még sokáig a város rendelkezésére állhat.

A rendezvényen elismerő emléklapot kapott dr. Tóth Gizella Piroska körzeti- és háziorvos, aki 1983 óta végzi munkáját a városban, emellett éveken keresztül körzete ellátásán túl részt vett a dorogi kistérség ügyeleti rendszerében. A díjátadó után megjegyezte: reméli, hogy páciensei is érezték azt, hogy igyekszik mindent megtenni értük. Hivatását pedig addig szeretné végezni, amíg egészsége engedi.

Lévai Levente, a Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Eötvös József Tagiskolájának nyolcadik évfolyamos diákját a város jó tanulója-jó sportolója díjjal tüntették ki, aki az Esztergom Birkózó Sportegyesület versenyzőjeként és a magyar serdülő válogatott tagjaként is remekel. A sportoló azt mondta: dorogi lakosként szeretne minél szebb eredményeket elérni.