Anyák napja az Aquaszigeten

Május első vasárnapján, azaz most hétvégén 5-én az esztergomi Aquasziget is köszönti az édesanyákat, nem is akárhogy! Ez a nap minden évben különleges alkalom, hiszen a világ minden táján kifejezésre jut a szeretet és az elismerés az édesanyák iránt, így ezen a jeles napon mi is szeretnénk kedveskedni nekik, méghozzá úgy, hogy családi jegy vásárlása esetén az édesanyák a vendégeik. Sok szeretettel várják az édesanyákat és az egész családot ezen a napon is, amelynek részleteiről a Facebookon lehet olvasni.

Remek mókát ígér a tatabányai családi mozimatiné

Május 5-én, most vasárnap délelőtt 10 órától családi mozimatinéra várják az érdeklődőket Tatabányán, a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthonban, ahol a Belu – A legbátrabb bálna című tavaly bemutatott kanadai animációs film lesz a terítéken. Minden információ az eseményről megtalálható a Facebookon, vagy a kbmo.avertesagoraja.hu weboldalon.

Madárgyűrűzés Esztergomban

Ezen a hétvégén vasárnap (május 5-én), madárgyűrűzés lesz az Esztergom Madárakolnál, a Strázsa-hegyen reggel 6 órától egészen 12 óráig. Az esemény egyben a harmadik CES napuk lesz a szervezőknek, amely az itt költő madarak populáció változásának vizsgálatát célozza. Mint azt az esemény oldalán is írják: „Gyertek, ismerjétek meg költő madaraink életét! Ugyan a gyurgyalagok még nem értek haza, de biztosan számos más izgalmas költöző fajjal fogtok tudni találkozni vasárnap! Várunk benneteket szeretettel a korai kezdésre!”

Stílusos Anyák napi elfoglaltság az Öreg-tó partján

Anyák napi piknik várja a családokat, érdeklődőket, mindenkit május 5-én vasárnap reggel 9 órától Tatán, az Öreg-tó partjára. Lesz szuper panoráma, egyedi piknik, macaron, limonádé és még sok minden más is. Részletekért látogassatok el az esemény Facebook-oldalára.

Kezdődik az ErődFeszt!

Ezen a hétvégén rendezik meg Komáromban, a Monostori Erődben az immáron hagyománnyá vált ErődFesztet. 2019-ben gondolt egy nagyot az erőd vezetősége, hogy miért is ne lehetne a Monostori Erőd 70 hektáros területét még jobban kihasználni és a fiatal korosztályt is az erőd falai közé csalogatni. És mivel mással lehetne a fiatalokat megszólítani, mint zenével. Így Komárom Város Önkormányzatával karöltve és polgármester úr támogatását is élvezve, útjára indították Komárom és a Monostori Erőd történetében az első könnyűzenei fesztivált 2019-ben. Még pedig olyan időzítéssel, hogy a fesztiválszezont mindenki az erődben kezdhesse, ez pedig idén sem lesz másként. A három napos fesztiválra olyan nagy nevű fellépők érkeznek majd ide, mint Charlie, Pogány Induló, Korda85, a Blahalouisiana, Szikora Róbert és az R-Go, Kowalsky meg a Vega, Dzsúdló, a Tankcsapda és még sokan mások! A részletekért látogassatok el az esemény oldalára, az erod.hu/erodfeszt weblapra.

Ünnepel az Esztergomi Piac

Majdnem egy évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit az Esztergomi Piac, így most eljött az ideje, hogy megünnepeljék ezt a különleges pillanatot. Május 4-én, most szombaton ugyanis ünnepi elfoglaltságokkal várják az érdeklődőket a helyszínen, ahol izgalmas programok teszik majd felejthetetlenné az ünnepet.