A tanulmány szerint a kiadási oldalon szereplő tételek között működési, karbantartási, szolgáltatási, anyagjellegű és személyi jellegű költségek szerepelnek. Ebből a személyi jellegű a legnagyobb, ami valamivel több, mint a teljes összeg fele. A működési költség pedig nagyjából a kiadások negyedét teszi ki. Karbantartásra azonban az első évben csupán 3 millió forintot szánnak, hiszen egy új épületegyüttesről van szó. De 2038-ban sem haladná meg ez az összeg a 4,4 millió forintot.

A szállások hoznák a bevételt a Tata Szíve Programban

A közel 22 oldalas dokumentációban a várható bevételeket is részletezik. Itt figyelembe vették a városban eddig is szervezett programokat, a várható jegybevételeket és a jelenlegi tatai szálláshelyek forgalmát, árait is. Ezek alapján a szálláshely, étterem részéből várják a legtöbb bevételt, 2028-ban 193 millió forintot. A különböző szálláshelyek összes bevétele pedig akár 189 millió forint is lehet. A szabadidőközpont terembérlése, a színház, a színházterem bérlése, a szabadtéri nagy- és kisrendezvények, a szabadtéri színpad és a kertmozi összesen 88,5 millió forintot hoznának az első évben.

Támogatást is kapnának

Ehhez jön még a szabadidőközpont büféjéből várt 75 millió. A múzeumi belépőjegyek, múzeumpedagógiai foglalkozások és a galéria bérbeadásából származó bevételek 25 millió forintot tesznek ki. A tanulmány központi, irányítószervi támogatással is kalkulál: a múzeum 152 milliót, míg a szabadidőközpont 185 millió forintot kaphat. Ez az utóbbi két tétel együttesen 337 millió forintot tesz ki, ami valamivel kevesebb, mint a teljes bevétel 40 százaléka. Ez egy úgynevezett központi támogatás, amit közfeladatot ellátó intézmény - többek között múzeum, vagy szabadidőközpont - kaphat. Ezt a pénzt az önkormányzat kapja az államtól, amit az intézmények fenntartására biztosít.