Mintegy húsz fazekasmester érkezett az ország minden pontjáról Tatára, hogy megmutassák portékájukat és tudásukat az érdeklődőknek. A fazekastalálkozón a fiatalok is összemérhetik ügyességüket.

Csak az idő volt borús a fazekastalálkozón. A mesterek jókedvét semmi sem árnyékolhatta be

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A háromnapos 16. Fazekasmester találkozó pénteken egy konferenciával és könyvbemutatóval kezdődött a Tata-várban. Sajnos a hirtelen lezúduló eső több, a várudvarra tervezett programot is elmosott, a fazekasmesterek hangulatára azonban nem lett borús.

Vasárnapig tart a fazekastalálkozó

A Nádudvarról, Gyenesdiásról, Győrből, Nyergesújfaluról, Veszprémből érkező kézművesek esőkabátba bújva pakolták ki színes portékáikat az asztalokra. Molnár Anetta Tata és Térsége Kézműves Egyesület elnöke a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a színpadi műsorok egy része sajnos elmarad, de a mesterek viadalát áttették szombatra. Így senki sem marad le a látványos versenyről.

Az ország számos részéről érkeztek fazekasmesterek, akik színes kézművesportékáikat kínálják

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– Idén Nádudvarból, Budapestről és Győrből is érkeztek az inasok a párbajra, nekik egy bödönt kell majd korongozni, a mesterek viadalán pedig egy sütőharangot kell majd készíteni – magyarázta Anetta, aki reméli, hogy szombaton kegyesebb lesz hozzájuk az idő.

Csak az idő Borús

– Az elmúlt 16 évben most először esik az eső. Ha csak minden 16. év lesz ilyen én ki tudok vele egyezni – mosolygott a fazekasmester, aki azt ígéri, hogy a borús időjárás ellenére is érdekes és színes programokkal és természetesen rengeteg fazekas és kézművestermékkel várják szombaton és vasárnap is az érdeklődőket.

Természetesen nem csak megcsodálni lehet a sok szép agyagedényt, hanem ki is lehet próbálni a korongozást. A színpadon meg mesemondó, néptáncosok zenészek és táncház szórakoztatja a közönséget. Illetve a találkozóval párhuzamosan zajlik szombaton a vár mellett a Tatai Celőkék íjászversenye is.