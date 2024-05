Hétfőn a munkanapra való tekintettel kicsit lazábban indult a program, de este többen ellátogattak a ligetbe a Jókai Mór halálának 120. évfordulója alkalmából szervezett gálaműsorra, ahol a Magyarock Dalszínház tagjai léptek fel. Kedden a Szélforgó együttes a gyerekeknek kedvezett, majd dr. Zacher Gábor toxikológus tartott – elsősorban a középiskolásoknak – drogprevenciós előadást, a helyi Vöröskereszt szervezésében. A program persze az idősebb korosztályt is érdekelte, sokan hallgatták meg Zacher gondolatait a témában. Este Nagy Feró és a Beatrice szórakoztatta a komáromiakat, régi és új dalok is szóltak a ligetben, miközben kicsik és nagyok is babos kendőben táncoltak a színpad előtt.