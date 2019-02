Pisztollyal fejbe lőtte magát a volt tatabányai játékos

Öngyilkos lett Novak Boskovics, a szerb válogatott kézilabdázó, aki korábban a Tatabánya játékosa volt.

A mindössze 29 éves Novak Boskovics, az elmúlt években többnyire Izraelben kézilabdázott, a Nemzeti Sport információi szerint saját pisztolyával lőtte fejbe magát cservenkai otthonában, egy legálisan tartott fegyverrel, miközben felesége otthon tartózkodott a házban. Egyelőre nem tudni az okot, hogy miért vetett véget az életének.

A férfi a szerb válogatottban is játszott és tagja volt a 2016-os Európa-bajnokságon szereplő csapatnak is, valamint a 2014-15-ös szezonban Tatabányán is kézilabdázott. A Grundfos csapata is megemlékezett róla.

Borítókép fotó: nemzetisport.hu