Minden nyergesi Viki nénije a katasztrófák idején is helytállt

Fleith Péterné, Nyergesújfalu új díszpolgára tizennyolc éve tagja lakóhelye önkormányzati képviselő-testületének.

Az önkormányzati képviselő-testület, a nyergesiek népes csapata javaslatával, vitát egyetlen pillanatig nem kiváltó döntésével a Nyergesújfalu Város Dísz­polgára Emlékéremmel köszönte meg Fleith Péterné közösségi ténykedését. A kitüntetettel stílszerűen a Magyar Vöröskereszt helyi bázisán beszélgettünk. Körülöttünk adományokat hozók, azokat átvevő vöröskeresztesek, illetve segítséget kérők és kapók jöttek, mentek.

Viki nénivel elég nagyot ugrottunk a múltba, amikor elmondta, hogy ötvennégy évvel ezelőtt lett a város, az ország jelentős vegyipari üzeme, a Magyar Viscosagyár munkatársa. Huszonöt éven át volt igazgatók, vezérigazgatók titkárnője. Ezt követően, 1991-től tizenegy évig, tizennyolc évvel ezelőtti nyugdíjba vonulásáig a városi polgármesteri hivatal titkárságának vezetőjeként dolgozott.

A vállalat fejlesztési osztályvezetője, dr. Móri Kőnig Gyula, a csoport vezetője biztatására lett a Viscosa Természetjáró Szakosztály tagja, amelynek aztán negyvenkét éven át a vezetője volt. Munkájában sok segítséget kapott Krasznai Péternétől. Sok élményt kapva bejárták hazánk minden magasabb hegyét, történelmi múltjukkal büszkélkedő nagyvárosait, kirándultak a szlovákiai Tátrában. Az utak kitalálása, megszervezése, a látnivalók kiválasztása a világháló nélküli akkori világban nem volt egyszerű feladat. Túraszervező lendülete máig töretlen.

Viki néni a Magyar Vöröskereszt három városi alapszervezete egyikének vezetője, a területi csoportnak mintegy félezer tagja van. A megyei szervezet vezetőségének nyolcadik éve tagja, illetve az országos etikai bizottságban is ténykedik. Gyermekkorától meglévő nyelvtudásával aktív szereplője annak a Nyergesújfalun működő Magyar–Német Baráti Társaságnak, amely jelentős szerepet játszik a város német partnertelepüléseivel ápolt kapcsolatokban.

Szervezte a gátaknál dolgozók ellátását is Nyergesen

A város újdonsült díszpolgára jelentős szerepet vállalt a Duna hét évvel ezelőtti áradása során a nyergesújfalui védekezésben. Egy héten át szervezte szinte éjjel-nappal a gátaknál dolgozók ellátását, aztán a bajba jutottak számára természetbeni, illetve lakások felújítását célzó támogatások odaítélését kezdeményezte sikeresen, alkalmanként lelki segítséget is tudott adni. Önkéntesként részese volt a devecseri vörösiszap-katasztrófa kármentő munkálatainak. Viki néni tizennyolc éve, ahogy fogalmazott, gyalog járó képviselő-testületi tag. Tizennégy esztendeje vezeti elnökként a szociális és egészségügyi bizottságot, amely tevékenységi kör mindig is a szíve csücske volt. Kiemelkedően sok határozat előkészítésében vesz részt, a bizottságnak átruházott döntéshozatali jogköre is van. Az elnök szerint nagyon sok megszülető döntésnél van szükség alapos mérlegelésre ahhoz, hogy a lehetőségek függvényében értékeket, érdekeket tudjanak védeni.