Ötödik alkalommal nyitotta meg kapuit a borbálai közösségi ház nyugdíjas klubjának hagyományos Szent Borbála Napok programja és kiállítása.

A rendezvényen Dancs József beszélt a bányászat és Szent Borbála kapcsolatáról, majd Ürmös Lászlóné adott elő az alkalomhoz illő verset. A megnyitó műsorát a csapat énekkara tette emlékezetesebbé. A bemutatón egyebek mellett kézművesmunkákat, házi készítésű szörpöket, lekvárokat, karácsonyi díszeket és ajándéktárgyakat, valamint bányászati emlékeket tekinthettek meg az érdeklődők.

A hagyományokhoz híven az idén is Szent Borbála szobrának megkoszorúzásával ért véget a Borbála napok, melyet a titokban megkeresztelkedett védőszentről elnevezett városrész közösségi házának nyugdíjas klubja szervezett, közösen a Bányász Nyugdíjas Szakszervezettel. A 2017 augusztusában leleplezett szobor felállítását a Borbálai Nyugdíjas Klub kezdeményezte, és mivel sikerült megnyerniük Lazók Zoltán polgármester és az akkor regnáló képviselő-testület támogatását, az emlékhely meg is valósulhatott. Ezzel egy újabb hagyomány ápolására nyílt lehetőség – mondta el Torma Lajos az Oroszlányi Bánya és Energiaipari Szakszervezet elnöke a mementónál tartott beszédében, melyben a szentté avatott Borbála életének részleteiről is megosztott néhány gondolatot.

A rövid emlékező beszédet, és Cservenák Erzsébet megható előadását követően az önkormányzat képviseletében, majd a civil szervezetek, egyesületek, intézmények nevében koszorúkat helyeztek el a szobor talapzatánál. A megemlékezés a bányász himnusz közös eléneklésével ért véget.