Kezdetét vette az őszi lomtalanítás Tatán és Tatabányán egyaránt. Körbenéztünk a két városban, hogy mik váltak feleslegessé a háztartásokban.

Az iskolakezdés mellett a lomtalanítás ideje is elérkezett ősz elején Tatán és a megyeszékhelyen egyaránt. Kíváncsiak voltunk, hogy mik kerülnek ki az út szélére egy-egy ilyen „nagytakarítás” alkalmával a házakból, udvarokból, így hát nyakunkba vettük a két várost és megnéztük, hogy idén mik azok a feleslegessé vált tárgyak, eszközök, amelyek szinte egyik szeméthalomból sem hiányoztak.

Tata-kertváros utcáit járva az már az első pillanatban megállapítható volt, hogy mindenütt rendezett kupachalmokkal lehetett találkozni. Az emberek nem csak kidobálták tessék-lássék módjára a feleslegessé vált kacatokat, hanem össze is rendezték azokat, amellyel a városgazda munkáját is nagyban segítették és segítik.

Szinte kivétel nélkül mindenütt bukkantunk bútorokra és matracokra. Akkora mennyiségben, hogy azokból egy külön boltot is lehetett volna nyitni. Volt, akinél a WC-csésze vált feleslegessé, de bukkantunk olyan szeméthalmazra is, amely kopottas gitártokot vagy éppen dartstáblát rejtett. Természetesen technikai eszközökbe is botlottunk. Többnyire régi, dobozos televíziókkal, sőt még nyomtatóval is találkoztunk.

A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. közösségi oldalán számolt be megdöbbentő számadatokról az eddigi elszállított hulladékok mennyiségét illetően. Az első körzetből 9, 64 tonna szemetet szállítottak el, amely 28 konténernyi lomot jelentett. Ez csaknem 4 tonnával több, mint az elmúlt évi mennyiség. A lomok elszállítása pedig nem áll meg, a városgazda munkatársai egészen október elejéig szállítják el a különböző városrészek kihelyezett hulladékait, a megadott időpontokban.

A héten a 2. körzetben folytatja az őszi lomtalanítást a Tatai Városgazda Nonprofit Kft.

Lomtalanítási körzete és időpontok Tatán

III. körzet – szeptember 21-től

Május1 út, Komáromi u. és a Környei út által határolt terület a Cifra-malomtól – Rákóczi u. – Kocsi u. – Fazekas u. és a rácsatlakozó utcák, azaz az Öreg-tó felé eső részek.

IV. körzet – szeptember 28-tól

Május 1. út – Új út – Komáromi út – Mocsai út – Veres P. u. – József A. u. – Kocsi út – Dadi u. és a rácsatlakozó utcák – Naszályi út – Látó hegy.

V. körzet – október 5-től

Tata Újhegy utcái és a IV. dűlőtől a X. dűlőig – Agostyáni városrész

A megyeszékhelyen hasonló volt a helyzet, mint Tatán. A bánhidaiak rendezett, kisebb-nagyobb kupacokban helyezték ki felesleges holmijaikat. Az utcákat pásztázva az itt is hamar kiderült, hogy bizony rossz és régi bútorok, valamint matracok nélkül nincs szeméthalom. Sőt, olyan nagy és változatos bútorhalmot is találtunk, amelyből akár egy egész szobát is be lehetett volna rendezni. Találkoztunk akváriummal, régi szőnyegekkel, iskolatáskával, de még bejárati ajtóval is.

A lomok eltakarítását végző NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lomtalanítási közleményében arról is tájékoztatta a lakókat, hogy a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében a karantén alatt álló ingatlanokból nem szállítják el a szemetet. Ilyen esetben arra kérik a lakókat, hogy szemetüket a követező lomtalanítás idejében helyezzék ki.