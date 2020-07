Levendula és magyar ízek várják a betérőket a mozgáskorlátozottak tatabányai piacán

A Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete által működtetett Gördülő Kosár Bevásárló Közösség a hagyományos minapi termelői piac alatt „szedd magad” levendulaszüretet is hirdetett. Nagy volt az érdeklődés, rengetegen érkeztek, hogy szedjenek egy csokornyi illatos virágot. A hazai ízeket hétről hétre felvonultató nyüzsgő piac ezúttal még több vásárlót vonzott.

– Négy éve ezerötszáz tő levendulát ültettünk, azóta évről évre rendszeresen megszervezzük a szüretet is. Nagyon kedvelik, az állandó vásárlóinkon túl sokan csak ezért betérnek hozzánk – meséli Válóczi Ferenc, az egyesület elnökhelyettese, kertészetvezetője.

A rendezett, virágokkal díszített kert jelentős beruházása volt az idén a város támogatásával megvalósult komposzttelep. A kertészetvezető elmondta: az elmúlt két évben csaknem 10 köbméter zöldhulladék gyűlt össze a kertből, amelyet most már szakszerűen tudnak komposztálni. Emellett kihelyeztek a bejárati kapu mellé egy ládát, melybe a lakossági komposztálható anyagokat is gyűjtik. Kertlátogatásokat is szerveznek óvodásoknak, iskolásoknak, nyári táborozóknak.

A hagyományos magyar ízeket szeretnék visszahozni, ezért a kertészetben saját maguk által kitenyésztett, vagy génbankból kapott magokat ültetnek. Kapcsolatban vannak a Növénykutató Intézettel is, több kísérletbe is bekapcsolódtak. Figyelik például, hogy a fekete berkenye miként bírja a dunántúli klímát. A négyéves ültetvény kilencven százaléka már termőre is fordult. Az őshonos nyolcsoros kukorica fejlődését is követik. Fekete ribizli, eper, paprika és virágok is díszelegnek a kertben. Olyanok, amelyek illóolajokat termelnek, valamint elűzik a levéltetveket, így a körömvirág és a büdöske mellett lévő karalábé gyönyörűen díszeleghet.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal és a Majki Népfőiskolai Társasággal közösen a Hatostelepen létrehoztak egy magaságyásos kertészetet, ennek gondozását is rájuk bízták. A kert folyamatosan ad munkát, ezért állandóan tevékenykednek benne az egyesület tagjai és csatlakoztak a közmunkaprogramhoz is. Az ebben részt vevők segítik egymást. Egyrészt a sérült emberek nem tudják az ágyások közötti részeket gondozni, másrészt a hosszabb ideje munkanélküliek betekintést nyerhetnek a kertgazdálkodásba.