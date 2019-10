Leánykérés is volt a pónifogathajtó-világbajnokságon

Rendkívül sikeres volt a pónifogathajtó-világbajnokság lebonyolítása a szakemberek szerint, de a nézők is remekül érezték magukat mind az öt napon.

A legjobbakat is érheti baleset. Sajnos egy német fogat segédhajtója olyan szerencsétlenül esett le a kocsiról az egyik akadálynál, hogy agyrázkódást szenvedett, s megsérült a gerince is, de szerencsére teljesen felépülhet.

Bár a különböző pályák egyáltalán nem voltak veszélyesek, az összes csapat tagjai úgy vágtáztak, hogy porzott az út utánuk. Még az egylovas fogatoknál is, hát még akkor, amikor négy póni húzta a díszes szekereket. Az egyiket a 14 esztendős Juhász Péter irányította, aki a mezőny legfiatalabb tagjaként a felnőttek között indult. Ezt a lehetőséget azzal érdemelte ki, hogy a tavalyi EB-n is nagyon jó eredményt ért el a gyerekek kategóriájában.

Azon nem vett részt, de most itt volt a Szentesen élő óvónő, Balla Evelin fogathajtó is, akinek ez a világbajnokság azért lesz a legemlékezetesebb, mert két futam között – nagyobb nyilvánosság előtt – megkérte a kezét segédhajtója, Nagy Henrik, akinek igent mondott. Barátja ezután húzta fel ujjára azt a gyűrűt, amit egy szép fehér póni nyakára kötött piros szalagról vett le előzőleg.

Ezen megható pillanatok közben is sokan biztatták hangosan a pályákon lévőket; főleg akkor, amikor a vizes akadályokon hajtottak át. A kisebbik meglehetősen szűk és meredek volt, míg a másik Európa legnagyobb ilyen pályaelemének számít. Az összes többi terepszakaszt is változatosan alakították ki. Volt olyan helyszín, ahol egy mesterséges hídon is át kell robogni, majd néhány éles kanyar után alatta is.

A nézők egy része – jellegzetes nemzeti viseleteikben, s zászlaikkal a kezükben – időnként futva tette meg a pályák közötti távot, hogy láthassák kedvenceiket, s drukkolhassanak nekik. Voltak köztük ászáriak is, akik a késő délutáni órákban már a művelődési ház udvarán gyülekeztek, s onnan indultak el a szüreti felvonulásra, majd ugyanide visszatérve, még éjfél után is mulattak a kiváló helyi borok ízlelgetése közben, amit sok külföldi vendég is megkóstolt.