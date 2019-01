Boldogságot, szerencsét és sikeres műszaki vizsgát is kívántak a népi játszóházban

Szerencsehozó malackákat is készítettek az Arany Csillag Népi Játszóházban, amelyet a vízkereszthez kapcsolódóan szerveztek meg A Vértes Agorájában.

Szerencse, boldogság, sok kaland, családi együttlétek. Főként ilyen csillagos üzenetek díszítették a kívánságfalat a Vértes Agorájában szervezett Arany Csillag Népi Játszóházban. A vízkereszthez kapcsolódó családi napon a legifjabbakra különféle próbatételek is vártak a pontgyűjtő állomásokon.

A hatalmas hóesést követően, a hóemberek építése és a szánkázások után szombaton kitűnő szórakozást nyújtott a Vértes Agorája idei első családi napja. A vízkereszthez kapcsolódó eseményen a karácsonyt lezáró és az új évet köszöntő programok várták a gyerekeket és a felnőtteket.

HIRDETÉS HIRDETÉS

A főszereplők ezúttal is az érkező családok, a gyerekek voltak. Látványos, szórakoztató produkciók, próbatételek várták őket, amelyek teljesítése után ajándékokat is kaphattak a legszerencsésebbek. Volt csillagkeresés, kézműves foglalkozás, arcfestés, s tán a legizgalmasabb a kívánságfal volt, amely a program végére megtelt színes, jókívánságokat tartalmazó csillagocskákkal. A „Többet legyen együtt a család.”, „Mindenki legyen szerencsés és boldog!” mellett szerepelt egy sikeres műszaki érettségi vizsga, vagy egy, a nyugalmat, kalandot, közös időt, szépeket és jókat kérő lapocska, csillagocska is.

Az ügyességi játékok mellett színes süvegeket is készíthettek a gyerekek az egyik asztalnál. Sokan vették körül azt az állomást is, ahol a szerencsehozó tárgyak készültek: anyukák is készítettek szerencsehozó malacot vagy színes, díszes karkötőt. Rendkívül népszerű volt, ezért kígyózó sorok álltak az arcfestés előtt, és sokan ültek be a fa körhintába is.

Sikert aratott a Mesesarok

A délután folyamán többször volt élő mesemondás a galérián. A Puskin Művelődési Házban működő NépmesePont munkatársa, Szénási Veronika ízes, szép magyar kiejtéssel két mesét is elmondott a gyerekeknek. Különleges hangszerrel, az ütőgardonnal csalogatta a mesesarokba a legkisebbeket, akik közül néhányan aktív részesei, szereplői is voltak a meséknek.

HIRDETÉS HIRDETÉS