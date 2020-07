Igazi veterán autószörnyetegek csatáztak egymással a hétvégén Süttőn

Oldtimer autók szelték a hétvégén a megye útjait, Süttőn pedig utol is értük a XVIII. Hungaria Classic 2020 pontossági veteránautós túra résztvevőit. A tiszteletköröket teljesítő autósokat csodálkozó fiatalok és felnőttek várták a Templom téren. Ladákat, BMW-ket és Volkswagen Bogarakat is megcsodálhattunk a rendezvényen.

– Nekem is volt ilyen autóm! Az oviban én voltam a legmenőbb gyerek! – szólalt meg az egyik apuka, miközben a térre vezető útra begördült egy régi, fekete Corvette. A fiú először összeráncolta a szemöldökét, mivel nem értette, hogy pontosan miről is van szó. Úgy gondolta, hogy csak át akarják őt verni. Ám a későbbiekben kiderült, hogy az édesapa volt olyan szerencsés, hogy nem Lada, vagy bármilyen más keleti járgány, hanem egy amerikai lóerőszörny matchboxváltozatának büszke birtokosa volt.

Bevallom, részben én is a nosztalgia jegyében kerestem fel a helyet, hiszen emlékszem még arra a kis piros Porschéra, melyet egykor naphosszat tologattam a szőnyegen. És láss csodát, egy megszólalásig hasonló kocsi is tiszteletét tette az iskola és a községháza, no meg a templom által közbezárt helyen. Később egymás mögé sorakoztak fel a kocsik, melyek arra vártak, hogy bebocsátást nyerjenek a térre.

Elsőre azt hittem, hogy a sofőrök csak spontán, a helyiek szórakoztatására köröz­nek a téren, de később megtudtam, hogy a versenyszámmal ellátott járművek éppen egy feladatot teljesítenek Süt­tőn. A szervezőbrigád egyik tagja várta őket az árnyékot adó fa alatt, és mindenkit tájékoztatott arról, hogy pontosan mire kell figyelni, mekkora szakaszt, hogyan kell teljesíteni a különleges járművek tulajdonosainak.

Az Oldtimer Szuperkupa szombati versenynapján hatvanhárman álltak „rajthoz”. A kocsik Fejér megyéből, Mórról indultak el, majd a megyébe érve tettek egy jókora kört (Oroszlány-Tarján-Süttő-Környe), majd visszatértek Fejér megyébe és több Pest megyei településen áthaladva érkeztek meg Budapestre.

Az egyes helyszíneken, vagyis az 1/100-as szakaszokon rajtóra, fotocellák és mérőszalagok segítségével századmásodperc pontosan mérték az autók áthaladását. Ezen technikás szakaszok közé tartozott a süttői helyszín is, ahol a Ladáknak, BMW-knek és a patinás sárga Volkswagen Bogárnak is úgy kellett végighaladnia a bóják között, hogy figyelni kellett minden versenyszabályra. Nem is vallottak szégyent, a szépszámú nézősereg remek produkciókat láthatott a versenyzőktől.

A népünnepély aztán a hatalmas hőségben kora délutánra véget is ért, a csapat pedig búcsút intett Süttőnek, hiszen még jó néhány 1/100-as szakasz és hosszú út várt még rájuk.