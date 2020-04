Tata nagyobb boltjainál néztünk körül reggel, hogy a nagyszombati bevásárlásra a kijárási korlátozás hatással van-e.

Reggel fél nyolckor kerekedtünk fel, hogy megnézzük, az Intersparnál, a Lidlnél, a Penny Marketnél és a Tescónál mi a helyzet. Útba ejtettük a tatai piacot is. Nos, kijárási korlátozás ide, járványveszély oda, a Lidl és a piac parkolói tömve voltak. Lényegében parkolóhelyet csak úgy lehetett elcsípni, ha valaki éppen kiállt. Többen a régi, már bezárt Spar felé kanyarodtak a sokadik kör után a parkolóbann egyébként, hogy ott parkoljanak le inkább. A piac felé, a földúton volt még egy-két hely, de „jó szokás” szerint a folyóparti oldalon több autós is a járdát választotta inkább.

A piacon egyébként főleg a palántások voltak kint, több áruson láttunk maszkot. A megszokott hétvégi tömegnek nyoma sem volt, de sajnos az előírt távolságot nem mindenki tartotta be, főleg sorban állás közben. A szomszédos Intersparnál is sokan voltak, a parkoló telítettségén jól látszott, sokan döntöttek a kora reggeli bevásárlás mellett a 12 óra utáni helyett, de itt könnyedén leparkolhattunk volna, még ha nem is a bejárathoz legközelebbi sorokban.

Már jóval elmúlt nyolc óra, amikor a Tescóhoz értünk. Itt rengeteg üres parkolóhelyet láttunk, de többen várakoztak a bejárat előtt. Ezen persze nem is kell csodálkozni, ugyanis az áruházlánc létszámlimitet vezetett be, korlátozva, hogy egyszerre hányan tartózkodhatnak az üzleteikben. Mindemellett volt, aki láthatóan nem a bejutásra várt, ugyanis a bejárat melletti padon, megpakolt kocsija mellett napfürdőztek még néhányan.