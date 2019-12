Fénybe öltöztek a terek az adventre (olvasói fotók)

December 20-án még küldhetnek fotókat adventi felhívásunkra, amelyekben Komárom-Esztergom megye ötletes adventi dekorációit keressük.

Ezt ne hagyja ki! Unod a krumplipürét? Készíts ünnepi salátákat unalmas köretek helyett!

Újabb olvasói fotókat kaptunk felhívásunkra, amelyben különleges adventi díszítéseket várunk olvasóinktól, hogy megmutassuk, milyen is Komárom-Esztergom megye 2019-es adventi hangulata.

Megmutattuk már a kisbéri fénytraktort, amely olvasóink és a 81-es út környékén közlekedők között is óriási népszerűségre tett szert, de a súri ünnepi Wartburg és az esztergomi fényszarvas is helyet kapott már nálunk. Most csolnoki, nagyigmándi és gyermelyi fotókat mutatunk be, és bizony most is került különleges jármű galériánkba!