Év végére készülhet el a tatabányaiak közkedvelt pihenőparkja a Csónakázó-tónál

Munkagépektől hangos a Csónakázó-tó környéke. A szeptember elején indult kivitelezés napjainkra látványos szakaszokhoz ért.

Munkagépektől hangos a Csónakázó-tó környéke. A területrendezési munkálatokat hatalmas járművek végzik, ezért lezárták a város egyik legnépszerűbb parkját. A szeptember elején indult kivitelezés napjainkra látványos szakaszokhoz ért. Épül a kávézó a tó partján és alakítják a környezetét is. A nagy kiterjedésű zöldövezetben már a járdákat is kövezik. Több szakember dolgozik a játszótér felújításán. Itt elsősorban a kicsik számára alakítanak ki egy gyerekparadicsomot, amelyhez vizesblokk, és kiszolgáló épületek is tartoznak majd.

A kishíd melletti söröző épülete már eltűnt, éppen úgy, mint maga a régi, szűk gyalogátkelő. A négysávos útról már egyáltalán nem is lehetne megközelíteni a tavat. Hatalmas mobilkerítésekkel zárták le a park mentén a járdákat. A felújítást követően a gördeszkások és bicósok is használhatják majd a területet a részükre kialakított pályán. A Csónakázó-tó két hídon is megközelíthető lesz: a Sárberki lakótelep és a Jubileum park felől.

A kávézótól nem messze szabadtéri színpad is helyet kap, emellett piknik-pavilonok és mosdók is lesznek. Kerítések kerülnek majd a Vízmű felőli oldalra is. A házi kedvenceket, a kutyákat továbbra is lehet majd sétáltatni, de csak a Fellner-iskola melletti területen.

A tó további részén hatalmas munkagépek dolgoznak, így a baleset elkerülése érdekében zárták le átmenetileg az építési területet. Erre táblák is figyelmeztetnek.

A Csónakázó-tó megújítására 606 millió 410 ezer forint uniós támogatást fordítanak a Zöld Város projektből. A beruházás várhatóan az év második felére készül el. Addig az esetleges lezárásokért a kivitelező és az önkormányzat is a lakosság türelmét, együttműködését kéri.

A Csónakázó-tó és környékének felújítása utoljára a millennium idején zajlott. A mostani projekttel egy teljesen új, a 21. századi igényeket is kiszolgáló parkot vehetnek majd birtokba a tatabányaiak.