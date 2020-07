Dunai mellékágról kapta nevét az új kitűzőhajó Nyergesen

A vízre bocsátás előtt hagyományosan megkeresztelték a hajót, ami jégzajlás idején, de alacsonyabb vízálláskor és bővízű időszakban is hasznos lehet majd.

Egy új hajó vízre bocsátása mindig különleges élmény nem csak a hajós, hanem a vízügyi szakemberek életében is. Idén április végén, a pandémia miatt szűk körben tették vízre a Lupa nevű hajót, most pedig a második kitűzőhajót is leeresztették a sólyáról. Mint azt megtudtuk, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz nevű uniós program keretében három különleges vízi jármű épült, melyek három dunai mellékágról kapták nevüket.

Lupa, Erebe és Rezét összköltsége 5,273 millió euró volt, azaz több mint 1 milliárd 870 millió forint volt. Dr. Völner Pál, a térség országgyűlési képviselője örömtelinek nevezte, hogy az ő választókerületében, pontosabban egy nyergesújfalui cégnél készült el a most vízre bocsátott hajó, ami eredetileg 20 kilométer/órás holtvízi sebességre képes.

A Duna hazai szakaszán működő vízügyi Igazgatóságok munkatársainak esetenként több napon át folyamatosan szolgálatban kell állniuk a hajókon, az Erebét is úgy alakították ki, hogy megfelelő mennyiségű ivóvizet, üzemanyagot és eszközt is tárolni lehessen rajta. Ezen kívül a kormányállása előtt egy nagyméretű, 32 négyzetméteres munkatér is helyet kapott, kiegészítve egy 2 tonna teherbírású daruval.

A vízre bocsátás előtt hagyományosan megkeresztelték a hajót: ezt a hálás feladatot mindig egy hölgynek kell elvégeznie, így most Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője lett Erebe keresztanyja. – Az üveg összetört, ami jó szelet és szerencsés utat jelent a vízen – mondta. A hajót egyébként Budapestre vontatják, ahol az egyik kikötőben elvégzik rajta a hátralévő munkálatokat és csak azután állhat szolgálatba.

