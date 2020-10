Meghatóan vallott 40 év munkájáról Gabi néni, a tatabányaiak szeretett óvónénije

Élete legjobb döntésének tartja, hogy annak idején, 1980-ban, mindössze 19 évesen óvónő lett. Generációkon átívelő, négy évtizedes munkásságát október elején, a pedagógusok világnapján a város vezetősége Molnár János-díjjal ismerte el. Martin Györgyné, Gabi néni szerkesztőségünkben munkásságának kezdeteiről, pedagógiai hitvallásairól, valamint a gyermekekkel és a szülőkkel kialakított kapcsolatáról beszélt.

– Meghatározók azok az élmények, amelyeket gyerekkoromban szereztem. Emlékszem az óvoda illatára, a kisgyermekként szerzett benyomásokra, a terem kialakítására. Saját példám okán is hangsúlyos időszaknak tartom az óvodáskori éveket, persze emellett a határtalan gyermekszeretet és az elhivatottság voltak a fő motivációim, ami miatt az óvodapedagógia pályájára léptem – emlékezett vissza Martin Györgyné a kezdetekre. A hat csoportból álló Tatabányai Dózsakerti Óvoda óvónője elárulta: karrierje kezdetén az óvónőképző szakközépiskola elvégzése után kollégái sokat segítettek neki példamutatásukkal.

– Az óvoda többi pedagógusa támogatással és megértéssel fordultak hozzám, sokat tanulhattam tőlük. Visszatekintve erre a hosszú időszakra, a kollégáimtól és a gyerekektől kapott mérhetetlen szeretet és öröm volt az, amely minden egyes nap visszacsalogatott az óvodába. Szerettem ezen a munkahelyen – nem véletlen, hogy innen is megyek végül nyugdíjba – mesélte mosolyogva Martin Györgyné, aki elárulta: egész korán, 1983-ban fiatal óvónőből óvodavezető helyettes lett. Ekkor végezte el az Óvónőképző Főiskolát Sopronban, majd 2000-ben közoktatás-vezetői másoddiplomát szerezett.

– Voltak nálam idősebbek és tapasztaltabbak, így megtiszteltetés volt számomra, hogy engem bíztak meg ezzel a feladattal. Ez a fajta hivatás egy picit másfajta munkafolyamat volt – árulta el helyettesként töltött éveiről Gabi néni, aki hozzátette: később, az akkori óvodavezető, Hoffmann Gáborné – aki 2005-ben éppen nyugdíjba készült – arra biztatta, hogy vegye át az intézmény vezetésével járó feladatokat.

– Újabb pozitív visszaigazolásként, és a nevelőtestület maximális támogatására megpályáztam az intézményvezetői pozíciót. A megbízásom öt évre szólt, de a negyedik évben összevonták a Turul Óvodával az intézményünket, így 2009-től egészen 2020-ig telepvezető helyettesként dolgoztam. Örültem, hogy végül visszatérhettem a pedagógiához, hiszen mindvégig, amíg nem a Méhecske csoportban kezdtem a reggeleket, visszahúzott a szívem a gyerekekhez – összegezte Martin Györgyné, aki hozzátette: hiszi, hogy csoportja neve kötelezi, hiszen maga is szorgalmas, szeret gyűjtögetni, újabb és újabb ismereteket szerezni, óvni mindenkit.

Arra a kérdésre, hogy szerinte hány gyermek nevelődött a keze alatt, pontos számításokkal szolgált. – Annak idején a demográfiai hullám csúcsán negyvenfős színcsoportok voltak. Vegyes csoportok is voltak az idők során, amit nehéz lenne nyomon követni, de így is elmondhatom: körülbelül ezer gyerek járt hozzám az idők során – mondta büszkén az óvónő. Hozzátette: a sok gyerekből később aztán iskolásként, felnőttként tértek be az óvodába egy-egy kedves szóra, egyesek szülőkként érkeztek vissza, hogy a gyermekeiket írassák a csoportjába. Elmondása szerint nem lehet átlagot vonni, minden gyerek más.

– A gyerekcsoportok évről évre váltakoztak, sok kedves emlék gyűlt össze, sokat tanultam tőlük. Pedagógiai meg­győződésem, hogy a gyermekekhez az érzelmeiken keresztül érhetünk el. Ancsel Éva szavaival élve: „A gyermeknek nincs szüksége szenzációra, őt minden érdekli; az érzelmi gazdagság a mozgatórugója az értelemnek.” Hiszem, hogy nagyon fontos ebben a korban a játék, a beszélgetés, a mondókák. A kicsik ekkortájt nagyon fogékonyak. Pályám egésze során, tehát pedagógusként és vezetőként emellett olyan értékeket tartottam fontosnak, mint az egészséges életmód, az egészséges környezet biztosítása, illetve a családias, derűs légkör megteremtése – részletezte a gyerekekhez fűződő kapcsolatát a pedagógus, majd kiemelte: a szülőkkel is nagyon fontos a jó kapcsolat fenntartása.

– Mindig az őszinte, nyílt viszony kialakítására törekedtem. A gyerekeket fejlesztő hatással csak együttműködve lehet nevelni. Fontos a bizalom – persze a szakmaiság határain belül, nem tolakodóan. Az évek során tulajdonképpen a családok része voltam. Bepillanthattam az életükbe, ezáltal a sikereikbe, esetlegesen a kudarcaikba, nehézségeikbe is. Ezt hatalmas kiváltságként, egyben ajándékként értékelem – mesélte Martin Györgyné, aki szerint az óvoda a család és a gyerek egy kerek varázsgömböt kell, hogy alkossanak.