A szomódi dombok között terült el Tóth József és felesége gyönyörű gyógynövényes kertje, ahol a nyár ezen szakaszában rengetegen megfordulnak a levendula miatt.,

A nyár ezen időszakában talán a legközkedveltebb növény a levendula. Csodálatos lila színe, varázslatos illata sokakat vonz. A közösségi médiában is számtalan képet látni ilyenkor, melynek hátterét a lila tenger adja. Ilyen csodálatos ékszerdoboz Szomód határában is található, melyet Tóth József és felesége álmodott meg még 2010 környékén. Azóta ez az álom valósággá vált.

Miután összeházasodtak feleségével, elhagyták a fővárost, így kerültek a szomódi dombok közé. Elhatározták, hogy szeretnének egy olyan elfoglaltságot, amely mindkettejükhöz kötődik.

– Ekkor került szóba a levendula, mivel feleségem Nóri gyógyszerész, én pedig kertészmérnök vagyok. Miután megvolt a terv, hogy gyógynövényeket szeretnénk termeszteni, a sors valahogy úgy intézte, hogy itt kezdjük el megvalósítani. Azóta már máshol nem is tudnánk elképzelni ezt a gyógynövényes kertet – meséli József.

A gyógynövények termesztésében biztosak voltak. Aztán 2012-ben nászutuk egy részét tudatosan Provence-ben töltötték, amely méltán híres lila mezőiről. Innentől nem is lehetett kérdés, hogy a gyógynövényes kert ékköveke a levendula lesz.

József kiemelte, hogy ez egy igazi életérzés, de mivel neki és feleségének is van munkája, ezért nem kérdés, hogy ez egy hobbi, amely működhet egy második lábként is. Hobbi, mégis ezek a növények rengetek törődést és foglalkozást igényelnek.

– Azt szoktam mondani, van aki vesz egy képet a falra és abban gyönyörködik, mi gyógynövényeket ültetünk, bár ezzel lehet „kicsit” több a munka. Ha azt szeretnénk, hogy igazán szép legyen, gondoskodni kell róla. Mivel nem több tíz hektáros a terület, ezért egyelőre szinte minden folyamat kézimunka-igényes. Van néhány tévhit, amit érdemes eloszlatni. Amíg kicsik a növények, érdemes gyakran öntözni. A kifejlett növények gyökere igen mélyre hatol, ezért, ha jó a talaj már nem igényelnek annyi vizet. Nem szereti az árnyékot. A másik gyakori hiba a metszés. Ahhoz, hogy szép formás bokrokat kapjunk, minden éven virágzás követően, vágjuk vissza a fás részig a töveket. Ezt követően, már csak a gyommentesítés marad – meséli szakszerűen a kertészmérnök.

József elmondta, hogy a gyógynövénykertjükben a levendula több fajtája is megtalálható, amely azért is különleges, mert ezt nem igazán csinálják más levendula-termesztők. Ezeket a növényeket nemcsak termesztik és gondozzák Szomódon, hanem fel is dolgozzák.

– Illóolajat és virágvizet készítünk és persze számos tervünk és ötletünk van, de egy nap sajnos csak 24 órából áll. Szerencsések vagyunk, mert a sors rengeteg olyan emberrel hoz össze bennünket, akik csodálatosabbnál csodálatosabb termékeket készítenek az általunk előállított alapanyagokból – meséli József, aki párhuzamot vont a levendula feldolgozását illetően a szőlész-borászattal.

– A feldolgozás a levendula szedésével kezdődik, amely a termesztési munkák utolsó előtti fázisa és amit az illóolaj lepárlás követ. Ezt a desztillációs folyamatot bizonyos helyeken több évtizednyi tapasztalattal rendelkező mesterek végzik. Ehhez mérve mi még a felszínt karcolgatjuk. A betakarítás, feldolgozás a legstresszesebb időszak, bár dolgozunk rajta hogy ne így legyen. De a lepárlóhoz, amit bérlünk, a szedők idejéhez, az időjáráshoz, mind alkalmazkodni kell – mondja a kertész.

Az itt készült termékeket főleg a wellness- és szépségipar használja fel. A szomódi levendulás kézműves termékei jelenleg a helyszínen még nem, de a térség turisztikai infópontjain, és néhány üzletben főként a fővárosban kaphatóak, valamint webáruházukban.

– Igyekszünk lehetőséget biztosítani a levendulás kertünk látogatására, mert szeretnénk megmutatni ezt a csodálatos környezetet másoknak is. A francia levendula virágzása idején kertünk már nem nyit ki július elején, de az angol levendula virágzásakor várhatóan látogatható lesz még néhányszor júliusban.

A szomódi levendulás az elmúlt évek folyamán igazán népszerűvé nőtte ki magát, melyet szinte országszerte ismernek már. József úgy fogalmazott, hogy egy igazi álmot élnek feleségével, amelyből sosem ébrednek fel. Büszkék, de talán a legfontosabb, hogy számtalanszor érezték már azt, hogy örömet okoznak a szimpla látvánnyal, amit a kilátogatóknak nyújtanak, vagy az itt készült képekkel, esetleg illatokkal, amelyek megnyugtatnak és egy fáradt nap végén ellazítanak.

A jövőbeli tervekkel kapcsolatban a kertész elmondta, hogy folyamatosan kísérleteznek több növény termesztésével, mint például búzavirág, szalmagyopár, orvosi és muskotályzsálya, rozmaring, kakukkfű, oregánó. Folyamatosan azon dolgoznak, hogy a felhasználói kör minél szélesebb legyen, és a polcról levéve mindenki tudja, hogy milyen célokra lehet bevetni a szomódi levendulásban készült termékeket.