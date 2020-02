A tatai várban a mesék varázslatos világa elevenedik meg a gyerekek előtt

A mesék világába csöppenhetnek a gyerekek a Kuny Domokos Múzeum legújabb kiállításán. A múzeumpedagógiai foglalkozáson nyolc ismert mesét elevenítenek fel.

Egy szekrényajtón keresztül léphetnek be a látogatók a kiállításra. Azonban már itt egy próbatételen kell helytállniuk, ugyanis az ajtó csak egy varázsmondókával tárul fel. Továbbjutva egy tágas szobába érnek, ahol nyolc kis sziget van berendezve nyolc mese helyszínének.

– A csoportok, amikor bejelentkeznek a foglalkozásra, megkapják a nyolc mesét, így közösen elolvashatják, mielőtt jönnek. Itt pedig a jellegzetes tárgyak segítségével már könnyen felismerik a meséket – mondta Fehér Anna múzeumpedagógus, aki elárulta, hogy a kaland csak most kezdődik. Egy báli meghívót kell eljuttatni a mesék hőseinek. Ám ahhoz, hogy kézbesíthessék a meghívókat, minden állomáson egy feladatot kell közösen teljesíteniük.

– Például Aladdint ki kell szabadítaniuk, ehhez pedig a fűszerekkel teli kis zsákokat kell megkeresniük. A Hamupipőkénél lencsét és babot kell szétválogatni, a kis Hableánynál pedig hang nélkül kell megértetniük egymást – sorolta a feladatokat Fehér Anna. Hozzátette azt is: a gyerekek nagyon ügyesek és kreatívak. Mindig sikeresen teljesítik az összes feladatot. A kiállítást április közepéig nézhetik meg az előre bejelentkező óvodás és alsó tagozatos iskolás csoportok.

Műtárgyak mesélik el a történetet

Arról, hogyan készült a kiállítás, Móser Tamás, a múzeum tudományos titkára, a tárlat szervezője mesélt nekünk.

– Minden múzeumnak vannak olyan kiállítási tárgyai, amiket nem tud bemutatni, mert azokat nem tudja beilleszteni egyik tárlatába sem. Például a szövőszékekből nem tudunk kiállítani 12 darabot, mert nem lesz akkora az érdeklődés. Viszont, ha kitalálunk köré egy kerettörténetet máris megvan a helye a tárlatban. Itt például egy üres szövőszéket és egy ruha nélküli próbababát állítottunk ki, ami A király új ruhája című mesét eleveníti meg – magyarázta a szakember, aki elmondta, hogy a kiállítás egyik célja, hogy segítsen a gyerekeknek, hogy megértsék a meséket.

Játszva tanulnak a gyerekek

– A műtárgyakat úgy válogattuk össze, hogy jellemzőek legyenek a mese szereplőire. Például Jancsi és Juliska édesapja favágó volt, így a fejsze és a fűrész is helyet kapott a péklapát és a mézeskalácsok mellett. Így olyan régi eszközöket is megismerhetnek a gyerekek, amikkel a mindennapokban már nem találkoznak. Mikor arról mesélnek nekik, hogy Csipkerózsika kezét megszúrta az orsó, átsiklanak felette, mert nem tudják mi az a rokka vagy az orsó. Itt viszont megismerhetik ezeket a tárgyakat, és hozzá tudják kapcsolni a mesékhez. Ráadásul, mivel lehozzuk a tárgyakat a mesék világába, így ezekhez a történetekhez kötve sokkal jobban megmaradnak a tárgyak is az emlékezetükben – magyarázta a tárlat szervezője.