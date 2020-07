A SPAR teljesítette a tatabányaiak kérését, már adott az online vásárlás

Az online vásárlás a személyes biztonságunk és egészségi állapotunk miatt előtérbe került a koronavírus-járvány megjelenése óta. Egyre többen próbálnak a virtuális térben vásárlókat keresni. A tatabányai Interspar néhány nappal ezelőtt lepte meg új szolgáltatásával vásárlóit: online bevásárlólistánkat a megrendelés után már drive-in, az autó ablakán keresztül is átvehetjük.

Július 2-ától a hipermarket webshopján keresztül is lehet vásárolni – ahogy azt korábban már megírtuk. Az összekészített termékeket személyes átvétellel vihetjük haza. A szolgáltatáson keresztül ugyanazt az árukínálatot, változatlan áron biztosítják a vásárlók számára.

A kényelmes és időtakarékos vásárlási módszer egyre népszerűbb: Tatabányán kívül Budapesten és csaknem félszáz környező településen működik.

Tatabányán is kimagasló igény mutatkozott a szolgáltatásra, ezt mutatja az elmúlt napok tapasztalata is. Megjegyzem, a hipermarket 2018-as újjáépítésénél már figyelembe vettük azt is, hogy az áruház alkalmas legyen a modern vásárlási forma támogatására. – Az emberek kihasználják a lehetőséget, leggyakrabban a harminc és ötvenöt év közötti korosztály vásárol drive-in úton – árulta el Maczelka Márk, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. kommunikációs vezetője.

A vásárlók hétfőtől péntekig 10 órától 20 óráig, szombaton pedig 10 órától 18 óráig kétórás idősá­vokban vehetik át az online leadott rendeléseiket. Elsőként megyeszékhelyünkön érhető el az úgynevezett aznapi áruátvétel: amennyiben a vásárló dél­előtt 10 óráig leadja megrendelését, akkor még aznap, 14 óra után át is veheti azt.

Az online felületen egyszerűen összeállítható a kívánt termékek listája: a regisztrációt követően a vásárló megtöltheti virtuális kosarát. Az áruházi átvételi időpont, azaz az idősáv kiválasztását követően véglegesítheti a rendelést. Az üzlet munkatársai összekészítik az árukat, amelyeket környezetbarát papírzacskóban csak el kell hozni a drive-in pontból – így még az autót sem kell elhagyni.

A rendelés okostelefonon, tableten és számítógépen is leadható. A rendelést a Győri útról lekanyarodva az áruház alagsori parkolójában lehet átvenni. A pontos helyet nem lehet szem elől téveszteni: a vásárlókat a falon lévő feliratokkal tájékoztatják, illetve az érkezőket aszfalton kijelölt, piros színű sávokkal határolt parkolóhelyeken fogadják.