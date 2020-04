A hosszú hétvége két napján újra lezárások lesznek Tatán

Michl József, Tata polgármestere mai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy ismét korlátozottan látogathatjuk csak a vizek városát május 2-án és 3-án.

Május 2-án és 3-án ismét korlátozottan látogathatjuk Tata legnépszerűbb pihenőhelyeit, jelentette be április 30-i sajtótájékoztatóján Michl József polgármester. Az előttünk álló hétvégére vonatkozóan a polgármesterek újra felhatalmazást kaptak arra, hogy döntsenek a közterületek látogathatóságáról. Ennek értelmében május 2-án szombaton reggel 9 óra és május 3-án vasárnap 18 óra között újra lezárásra kerül az Angolkert, az Öreg-tó partja, a Réti 8-as tó és a Tata-Tatabánya közötti kerékpárút.

A Cseke-tavon, ahogy az elmúlt héten, úgy szabályozott keretek között most is lehet horgászni. Változás viszont, hogy az Öreg-tavon a hosszú hétvége mind a 3 napján lehet vízisportokat űzni. Akik a szabadban szeretnének sportolni, például egyénileg futni vagy kerékpározni az Öreg-tavon, azok ezt megtehetik május elsején pénteken egész nap, valamint május 2-án szombaton reggel 9 óra előtt, illetve május 3-án vasárnap 18 óra után – tette hozzá a városvezető.

Az elmúlt hétvégéken is életbe lépett korlátozásokkal megegyezően az érintett idősávban most szombaton és vasárnap sem látogathatjuk a tatai vár és az Esterházy Kastély környékét, az Építők parkját, az Öreg-tóhoz bevezető utakat, a Réti 8-as tavat valamint a Tatabányára vezető kerékpárutat. A tatai korlátozásokat a rendőrség ismét szigorú járőrözéssel fogja ellenőrizni. Azonban a virágboltok nyitva tarthatnak a hosszú hétvégén. Az Agrárminisztérium kezdeményezésére anyák napja miatt a hosszú hétvégére feloldják a virágboltok nyitva tartására vonatkozó korlátozásokat – közölte Nagy István tárcavezető. Az érintett üzletek így pénteken, szombaton és vasárnap (05.01.- től 05.03-ig) is korlátozás nélkül fogadhatnak majd vásárlókat.

Az agrárminiszter arra emlékeztetett, hogy virágvásárlással számos munkahely megmenthető, a környezet pedig otthonosabbá varázsolható a koronavírus-járvány idején. Nagy István arra hívta fel a figyelmet, hogy a multinacionális üzletláncokra nem vonatkoznak a korábban bevezetett korlátozások, ezért egyenlőtlen versenyfeltételek alakultak ki a virágpiacon. Emiatt a virágboltoknak már eddig is jelentős bevételről kellett lemondaniuk, a járvány miatt ráadásul a ballagás is elmarad, holott ez az alkalom minden évben nagyon komoly forgalmat jelentett az ágazatnak.

A teljes nyitva tartás ideiglenes visszaállítása a virágárusoknak és a vásárlóknak is nagy segítséget jelent, hiszen az első májusi vasárnapon több idő marad, hogy mindenki megvegye a szeretteinek szánt csokrokat. A járvány a lehető legrosszabbkor, a legfontosabb értékesítési időszakában hozta nehéz helyzetbe az ágazat szereplőit. Ezért a kormány döntésének megfelelően a dísznövényekkel foglalkozó munkáltatók június végéig mentesülnek a munkavállalóik munkabérei utáni közterhek megfizetése alól. Továbbá a munkavállalóknak a járulékok közül csak a 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell megfizetniük, de annak mértéke nem haladhatja meg a 7710 forintot – emelte ki az agrárminiszter– írja a tata.hu.