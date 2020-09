A hét 5 legfontosabb Covid-híre, amiről neked is tudnod kell

Összegyűjtöttük azokat a híreket a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban, amelyek a leginkább érdekelték olvasóinkat ezen a héten.

Az operatív törzs legfrissebb döntése értelmében – ha az igények szükségessé teszik – bevonják az ellátásba a kiskunhalasi mobilkórházat, de lesz egy „katonai kórház” a Szent László Kórház területén, és egy további Tatabányán.

Hétfőn több szigorítás is életbe lép. Büntethetik is azokat, akik megszegik a járványvédelmi előírásokat. A buszokon, vonatokon nem is akárhogyan, akár több tízezer forintos szabálysértési bírság is lehet a „maszktalanság” vége.

A mentők nem panaszkodnak a maszk miatt és nem veszik személyes sértésnek. Te se tegyél így! – a legrövidebben így foglalható össze az üzenetük. De bővebben is érdemes elolvasni:

Michl József polgármester Tata Covid-helyzetéről beszámolva szeptember 16-án kitért arra is, hogy a Bláthyba, a Kőkútiba is betört a vírus.



Újabb diáknál mutatták ki a koronavírust a megyei szakképző intézmények egyikében a hét elején, mégpedig a komáromi Kultsárban. A diák osztálya áttért a digitális tanrendre.