Olyan lélegzetelállító a Duna Múzeum új kiállítása, mint eddig soha (videó)

Több hónapos zárva tartás, és 559 megfeszített nap után új állandó kiállítás nyílt a Duna Múzeumban Vízeum címen. Ez a múzeum harmadik állandó tárlata, az előző 18 évig lakta az emeleti szobákat. Október 10-én az új kiállítást bemutatták a sajtó képviselőinek, október 11-től pedig a nagyközönség számára is látható lesz.

A nyitóeseményen jelen volt Völner Pál országgyűlési képviselő, Hernádi Ádám, Esztergom polgármester-jelöltje, Hoffmann Imre helyettes államtitkár, Fekete Péter államtitkár és Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója.

A fenntartó Belügyminisztérium képviseletében Hoffmann Imre helyettes államtitkár köszöntötte a jelen lévőket. Mint beszédében elhangzott: víz az élővilág bölcsője, stratégiai elem. Jelenünk és a jövő generációjának sorsa múlhat, hogyan óvjuk és hasznosítjuk vizeinket. Ezeknek az ismereteknek a terjesztésében fontos szerepet játszik a Duna Múzeum. Az államtitkár hozzátette: a legfontosabb feladata a felnövekvő generáció, a fiatalok elérését és megszólítását, hiszen így tudja bevonni őket a környezetvédelem és a vízügyet érintő mindenkori kérdésekben. Illetve a fiatalok megnyerése a vízügyi szakma részére.

Hoffmann Imre kiemelte: az új állandó kiállítás, a Vízeum úgy mutatja be a vízgazdálkodást, ahogy eddig még soha.

Mi látható a Vízeumban?

A Duna Múzeum új, állandó kiállítása megnyitásával egy időben megújult az intézmény honlapja is. Ezen belül külön rovatot kapott a Vízeum. A kissé futurisztikus, nem megszokott környezetbe ágyazott, szinte labirintusszerű belső térben bőséges ismereteket kaphat a látogató vízgazdálkodásról, innovációkról, folyószabályozásról, hajózásról, klímaváltozásról, vízzel kapcsolatos régi mesterségekről, halgazdálkodásról, árvízről, árvízvédelemről és gyógyvizekről is.

Nem mindennapi része a kiállításnak a fürdés, a Balaton, az ásványvizek, a szódavíz kultúrtörténete, sőt: a toalett működése is helyet kapott kultúrtörténetét is. A kiállításhoz még egy meditációs terem is tartozik, ahol a falak mellett a plafonra is óriásmonitort helyeztek, így a puha szőnyegű padlón egyszerre fekve lehet relaxálni és az ismeretterjesztő anyagot megtekinteni.

A kisebbekre is gondoltak az alkotók. Természetesen meghagyták a vízi szerkezetet az egyik terem közepén, ezen kívül kinyitható, forgatható rekeszekben megfoghatják, kipróbálhatják a kiállítás egy-egy témájához kapcsolódó eszközöket.