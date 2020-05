240 millió forintból épül meg Szomód első állami bölcsődéje

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Szomódon első alkalommal épülhet állami bölcsőde közel 240 millió forintos támogatásból.

Nemrégiben számolt be arról a hírről Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője, hogy megyénk több településén, Kisbéren, Mocsán, Kecskéden, Környén, Etén és Szomódon is bölcsődefejlesztési támogatást nyertek az önkormányzatok a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében. Ez különösen nagy öröm Szomódon, hiszen a falu történetében először épülhet állami bölcsőde, amely Cellár József polgármester, dr. Menyhárt-Szili Renáta aljegyző és a képviselő-testület sikeres pályázásának köszönhető.

Az aljegyzőtől megtudtuk, hogy mintegy 240 millió forintos támogatást nyertek el a bölcsőde megépítésére, amelyet az önkormányzat további önerővel nem egészít ki. Az épületet a régi polgármesteri hivatal helyén alakítják ki, a Fő utca 23. szám alatt, amely önkormányzati tulajdon, így plusz terület vásárlására sincs szükség a munkálatok elkezdéséhez.

Cellár József polgármester örömmel számolt be arról, hogy már meg is kapták az engedélyt a bölcsőde és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek kialakításához.

– Az önkormányzat már megkapta a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályától az építési engedélyt egy 409, 09 négyzetméteren megvalósuló két csoportos, 28 kisgyermek befogadására alkalmas bölcsőde és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek kialakításához. Az épület udvari oldalán kerül majd elhelyezésre a 2 csoportszoba és a hozzá kapcsolódó, a gyermekek ellátását biztosító helységcsoport. Az utca felőli épületszárnyban kerül kialakításra az akadálymentes vizesblokk, a nevelői helyiségek és a konyha – mondta a településvezető, aki azt is hozzátette, hogy az új intézmény vélhetően 8-9 főnek biztosít majd munkahelyet.

Dr. Menyhárt-Szili Renáta elárulta, hogy az új bölcsőde elsősorban a szomódi és a dunaszentmiklósi szülők gyermekeinek ellátását fogja szolgálni. A szabad férőhelyek függvényében tudnak majd, arról nyilatkozni, hogy kistérségi szinten hány kisgyermeket tudnak még befogadni.

Cellár József elmondta, hogy a kötelező közbeszerzési eljárást követően kezdődhet is az építkezés. Bíznak benne, hogy a kivitelezési tervek is hamarosan a rendelkezésükre fognak állni az eljáráshoz. Előreláthatólag októberben kezdhetik meg a régi hivatal épületének bontását, és bíznak benne, hogy az új bölcsőde 2021 nyarán megnyithatja kapuit az aprótalpúak előtt.

Igazán nagy öröm a település számára ez a sikeres pályázat, hiszen a falu történetében először épülhet állami bölcsőde. A polgármester elmondása szerint az elmúlt éveket figyelembe véve erre az építkezésre már rá is szolgált Szomód.

– Községünkben az elmúlt 3 évben nagymértékben megnövekedett a 3 év alatti és a 3 év feletti gyermekek létszáma. Köszönhető ez a két újonnan megnyílt utcába (Szellő utca és a Tókút utca) beköltöző nagycsaládoknak. A tavalyi évben már a 2009-ben teljesen megújult óvodánkban is meg kellett nyitni a negyedik csoportot, mivel lassan a szomódi óvodások száma is eléri a 100 főt. Jelenleg községünkben az 1 év alatti gyermekek száma eléri a 40 főt, így ez is azt mutatja, hogy mindenképpen indokolt volt pályáznunk új bölcsőde kialakítására – tájékoztatott a településvezető.