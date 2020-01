Izzó pernye okozott riadalmat Süttőn

Egy éjjel két tűzesethez is vonultak a megyei tűzoltók. A lánglovagok gyors reakciójának köszönhetően megfékezték a lángokat.

A tűzoltók gyors kiérkezésének és beavatkozásának köszönhetően nem történt tragédia január 26-án vasárnap éjjel a Diósvölgyi utcában – tudtuk meg Varga Mihály Sebestyén tűzoltó főhadnagytól, a megyei katasztrófavédelem szóvivőjétől.

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője elmondta: a lábatlani polgárőrök szolgálatteljesítés közben figyeltek fel arra, hogy az egyik ház kéményéből pernye száll fel, mely visszahullik a zsindelytetőre. A lakosokat nem tudták elérni, ezért a 112-es segélyhívó telefonszámon jelentették az esetet. A riasztást követően a nyergesújfalui hivatásos tűzoltók és rendőrök is helyszínre vonultak. Az egység azonnal be is avatkozott: kiderült, hogy a kéményben lerakódott korom izzott, amelyet a tűzoltók eltávolítottak. Át is szellőztették a kéményt, majd veszélyre hivatkozva letiltották annak használatát.

Varga Mihály Sebestyéntől azt is megtudtuk, hogy a hivatásos lánglovagok még aznap reggel Bajótra is vonultak, ahol eddig ismeretlen okokból az úton állt egy törött és forgalmi akadályt képező Fiat, melyet odébb vontattak.