Baleset történt vasárnap kora este Tatabányán, azon belül is Bánhidán, a temető mellett. A helyszínre a mentőket is riasztották.

Helyszíni tudósítónk elmondta, hogy a Berecska utcában lesodródott az útról, majd egy családi ház kerítését szakította át egy autó, ami a kertben állt meg. A helyszínre a mentőszolgálatot is riasztották. Az egyenes útszakaszon egyébként, ahogy az fotónkon is látszik, akár a villanyoszlopnak is nekimehetett volna, az ugyanis pont a becsapódási pontja mellett áll.