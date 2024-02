Ünneplőbe öltözött a Kölcsey - legalábbis a plafonról lógó maszkok és a színes és fodros szalagok erről tanúskodtak. A farsangi bál résztvevői sem tettek másként: pöttyös szoknyák, fodros ruhák és kockás ingek éjszakája volt a péntek. És ez volt hosszú évek óta a város első közös farsangi rendezvénye. Remek apropó volt,, hogy 70 éves születésnapot ünnepel Oroszlány és emiatt kapta az 1954-es tematikát a rendezvény. De erről majd később!

A kulturális intézményben két szinten szólt a muzsika, míg az első emeleten a Schemlinger Musikanten sramlijára rophatták az oroszlányiak, addig a földszinten a Lecsó zenekar gondoskodott a talpalávalóról. Ők olyan örökbecsűket játszottak, mint a KFT-től az Afrika, vagy az Omegától a Petróleumlámpa, de Demjén Ferenctől a Darabokra törted össze a szívem című slágerre is bulizhatott a közönség.

Hogy ne csak a táncról szóljon az est, további meglepő pillanatok következtek. Mintegy félmillió forintnyi össznyereményt sorsoltak ki tombolaszelvények formájában. Ezer forintért cserébe és Fortuna kegyelmei után 50 ezer forint értékű vásárlási utalványt ajánlott fel a helyi Cserta Optika Kft., miként a Tesco is ilyen léptékben támogatta a szórakozni vágyókat.

A teljesség igénye nélkül sorolandó, hogy felajánlotta szolgálatait a helyi autósiskola, de Gombos Katalin masszázsa, számos vadászkés is gazdára talált. Az egyik nyertes szelvény tulajdonosa elmehet a helyi uszodába, valamint a Bányászati Múzeumba, továbbá könyvtári éves bérlettel és számos önkormányzati ajándékkal is gazdagodhatott a szerencsés. Ezenkívül Juhász Attila panorámafotója és Zsombolyai Mária festőművész csodálatos alkotása is díszeleghet mától valamelyik oroszlányi szoba falán. A polgármester, Lazók Zoltán sem volt kivétel: díszdobozos lengyel vodkát, valamint Becherovkát ajánlott tombolatárgynak.

Az est az 1954-es divatra hajazott. A legjobb jelmezek mellett nem mentek el szó nélkül a szervezők. Úgy tudjuk, már a belépő megváltásakor tudni lehetett a nyertes párosok kilétét, olyan nagy feltűnést keltettek. Ilyenek voltak például Péter Melittáék, ahol a női nem képviselője elegáns ruhát öltött, őt pedig ficsúrnak öltözött párja kísérte. Stotz Eszter hatvan évekbeli bakfis jelmeze is kitűnt a tömegből, de Lichtengerber Nóra ruhája is, aki megidézte az úgynevezett Dolly Roll életérzést.

A zenés mulatozásnak csak a másnap hajnal vetett véget. Mialatt szépen fogytak az aprósütemények és az üdítők, valamint a német testvérvárosból, Plochingenből érkezett ital is jól csúszott az önfeledt asztaltársaságoknál. A zenekarok addig játszottak, amíg a közönségből néhány táncos maradt a parketten.