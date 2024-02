Mint azt a választókerületi elnök felidézte, nem véletlen az, hogy a 2023-as időközi választáson is Gál Csaba kapta meg a lehetőséget, hiszen ott is él a körzetben. Megfelelő felkészültséggel bír, kötődik a bányászati hagyományokhoz és azokhoz a ma még velünk együtt élő emberekhez, szakemberekhez, akik a bányánál dolgoztak. Az ő mentora is egy régi bányavállalat tisztviselő volt − utalt arra a térség országgyűlési képviselője, hogy 2023-ban nagy arányban bízták rá a választók az alsógallai, óvárosi körzetet.

És ő élt is ezzel a lehetőséggel. A tapasztalata és hozzállása tette alkalmassá arra, hogy a Fidesz-KDNP frakcióvezetője legyen a tatabányai közgyűlésben. Markánsan megjelölve azokat a területeket, ahol változásra van szükség és kellő nyitottsággal a kompromisszumra, hogy az óhatatlanuk vitás kérdéseket közmegelégedettségre zárja le

− tette hozzá Bencsik János, kiemelve, hogy a képviselő érdeklődik a városüzemeltetési kérdések iránt is.

A frakcióvezető, körzeti képviselő Gál Csaba az utóbbi időszakban több ügyben is hallatta a hangját, illetve tette a dolgát, nem egyszer a városvezetés helyett. Az óvárosi árkádsor omladozó vakolata miatt nemcsak a hivatalt értesítette, de maga tett ki szalagot, hogy fehívja a figyelmet a veszélyre például, de a decemberi hókáoszban is kivette a részét a munkákból.