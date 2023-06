− Milyen volt a kampány?

− Felkészülni nem nagyon volt időm, hiszen gyorsan történt minden. Ismert, hogy Schmidt Csaba tragikus halála miatt kellett kiírni ezt az időközi választást. Menet közben tudtuk megfogalmazni üzeneteinket és reagálni a többi jelöltre. De utóbbira nem is volt nagyon szükség, mert szerencsére egyáltalán nem volt negatív kampány. Számomra a legnagyobb kihívás a személyem iránti megnövekedett érdeklődés volt, hiszen én eddig háttérember voltam, most pedig a plakátokról ismeretlenek is megismertek.