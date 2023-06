Az időközi választás amúgy sportszerű keretek között zajlott, az egyetlen nagyobb port kavart ügy az volt, amikor a polgármesterrel összeveszett baloldali képviselők által támogatott jelölt, Gutai Zsolt azért panaszolta be a Szücsné Posztovics Ilona polgármester által nyíltan támogatott Varga Mátét, mert lényegében lenyúlta a volt városi újság címét és dizájnját a kampányához. A kifogást a választási bizottság elutasította, míg az egyik baloldali országos portál riportjában szemfülesnek nevezte a harmincéves, jelenleg a terézvárosi önkormányzatnál dolgozó politológus akcióját.

Ez az ügy az erkölcsi vetületein túl leginkább azért érdekes, mert Gutai 2019–ben, Szücsné Posztovics Ilona kampányában nagy szerepet játszott, később hálából a városmarketinget vihette. Aztán ő is kegyvesztett lett a polgármesternél, akárcsak fő támogatói, az alpolgármester székből kipenderített szocialista Fekete Miklós és a polgármesterrel szintén összekülönbözött Nagy Béla. A Generációk Tatabányáért Egyesületet azért hozták létre, hogy alternatívát nyújtsanak a baloldalon. A 28 szavazat 1,64 százalékot ért, így érdemben nem befolyásolta a szivárványkoalíciós jelölt vereségének súlyosságát.

Tanulságból a baloldal mellett a szélsőjobbon is van bőven, hiszen a Mi Hazánk jelölte, Ábrahám Barnabás csak 2,28 százaléknyi voksot kapott. Pedig a cél az lett volna, hogy meghaladja a legutóbbi országgyűlési választáson kapott 6,7 százalékot a párt megyei elnöke, aki egy 2018–as karlendítéses fotó miatt tett szert régebben országos ismertségre. Az ötödik jelölt, a Gattyán–féle Megoldás Mozgalom által indított Munczer István karateoktató érdekes színfoltja volt a választásnak, de mindössze 7 szavazatot gyűjtött be.

Nagy szavazatkülönbség Június 11–én szavaztak arról, hogy ki töltse be a tragikusan fiatalon elhunyt volt polgármester, Schmidt Csaba megüresedett önkormányzati képviselői helyét az alsógallai, óvárosi körzetben. Reggel 6 és 19 óra között 1717–en szavaztak arról, hogy ki kerüljön be a tatabányai közgyűlésbe. A részvételi arány 31,22 százalékos volt. Gál Csaba (Fidesz–KDNP) összesen 963 szavazatot kapott, amely az érvényes voksok 56,35 százalékát jelentette. Varga Máté (Párbeszéd, DK, LMP, Momentum, MSZP) 672 vokssal 39,32 százalékos eredményt ért el, Ábrahám Barnabás (Mi Hazánk) 39 vokssal 2,28 százalékost, Gutai Zsolt (Generációk Tatabányáért Egyesület) 28 voksa 1,64 százalékot jelentett, Munczer István (Megoldás Mozgalom) 7 szavazata pedig 0,41 százalékot.

A győztes személye is érdekes, hiszen Gál Csaba ötvenéves lokálpatrióta közgazdász, aki már 2011–ben a városházán dolgozott pénzügyi vezetőként. A közgazdász végzettségű képviselő állította össze hosszú évekig Tatabánya költségvetését. Bár 2013 óta Fidesz–tag, szakmai hozzáértését jelzi, hogy Szücsné első évében is maradhatott a városházán. Maga jött el, amikor a polgármester törvénytelenül küldött el huszonnégy dolgozót a hivatalból. Most úgy áll a helyzet, hogy a 2019–es Fidesz–eredményt közel 4 százalékkal meghaladó siker akár a polgármesteri székig is repítheti a Fidesz eddigi háttéremberét.