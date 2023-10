Korózs Gábor, a MEOESZ elnöke arról beszélt, fontosnak tartják azt is, hogy a magyar kutyafajtákat szélesebb körben megismertessék és népszerűsítsék rendezvényükön. A gyerekeknek tanösvényt is készítettek ennek érdekében, amelyen végighaladva feladatokat oldhattak meg, valamint játékos fajtaismertető könyvet is kaptak ajándékba a tanösvény végén. A magyar kutyafajták országos agility bajnokságát is itt rendezték meg.