A rexeseket október 8-án, 11 órától is lehet segíteni. Ekkor rendezik meg ugyanis a Cacib Show kutyakiállítás keretében az ötödik komáromi hobbikutya szépségversenyt a Monostori erődben. Keverék, illetve hobbikutya kategóriákban lehet indulni, a zsűriben pedig Temes Bernadett és Szabó-Kovacsicz Mónika válogatott kézilabdázók is helyet kaptak. A nevezési díjakkal a résztvevők idén is a menhelyet támogatják, tavaly is több mint kétszáz ebet neveztek be a megmérettetésre a gazdáik.