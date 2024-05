A „Bakonyalja fővárosában” több fejlesztésnek is részesei lehettek a a helyiek. Egyedi támogatásnak köszönhetően ötmilliárd forintból újul meg a városközpont. Ennek nagy része már elkészült, többek között a Bánki Donát Szakképző Iskola melletti felújított útszakasz, amely egy fontos része a városnak. A projektből teljesen új köntöst kapott a Városház tere, ezzel a Kisbérre érkezők és átmenők számára is egy igazán szép látványt nyújt.

Az egykori lovarda épülete a fejlesztésnek köszönhetően újjászületik

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A Széchenyi utca közvilágításának korszerűsítése is megvalósulhatott, a központban található üzletek szintén más megvilágítást kaptak az új lámpáknak köszönhetően. A beruházásban megújult a Tatabányai SZC Bánki Donát Szakképző Iskola kerítése. A zöld területek növelése érdekében, ahogyan a Ménes utcában az ide torkolló útszakaszon a meglévőkkel megegyező fajta fákat ültettek. De a láthatatlan munkák is jelentősek voltak, úgy mint a csapadékvíz-elvezetés és a négy acéloszlop, amelyeket újak váltottak fel. Továbbá megújult a katolikus templom és a plébánia.

Az elmúlt esztendőben új transzformátor-állomást létesítettek a városban. Ennek köszönhetően nemcsak Kisbéren, hanem a környező településeken, többek között Tárkány, Császár és Bakonyszombathely teljes területén is javul az energiaellátás minősége, valamint mérséklődik az esetleges feszültségingadozások száma. Elkészült a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár kamaratermének új padlója is, amely már több rendezvény helyszínéül is szolgált.

A gazdaságélénkítés növelése érdekében ipari park létesült. Mindemellett a beruházás foglalkoztatás-ösztönző hatással jár majd a bakonyaljai településen. A tíz hektáron, húsz parcellát alakítottak ki mindenféle közművel ellátva. Az egyes parcelláknak a nagysága olyan háromezertől hatezer négyzetméterig terjed, amelyből könnyen látható, hogy nagyságrendileg kimondottan a kisvállalkozásoknak az igényeit fogja szolgálni. A helyiek számára új munkahelyeknek, új tevékenységeknek ad helyet.

Új küzdőtér

Kisbér önkormányzata és a Kisbéri Kézilabda Club szervezésében Kézilabda Gála keretében ünnepélyesen felavatták a Zsivótzky Gyula Sportcsarnok felújított küzdőterét. A beruházás 57,2 millió forintból, részben pályázati pénzből valósult meg. Az összeg hetven százalékát a Megyei Kézilabda Szövetség adta, a harminc százalékát az önkormányzat adta önrészként. Ebből valósult meg a pálya és a világításának korszerűsítése. De további korszerűsítés is létrejött.

Újabb átadás a fejlesztések jegyében

Március 17-én adják át a kisbéri lovarda melletti északi istálló épületet. A belvárosi rehabilitációs program folytatásaként befejeződik az L alakú épület felújítása. A település az 1800-as évektől a második világháborúig a magyar lótenyésztés fellegvára volt. A megújuló épület a lótartáshoz szükséges létesítményeket foglalja magában, ezzel pedig hozzájárul Kisbér hagyományainak megőrzéséhez. A lovarda a bakonyaljai város éke és büszkesége, a helyieket megújult pompájában várja hamarosan.

A közelmúltban jelentette be Sinkovicz Zoltán polgármester (Fidesz-KDNP) azt is, hogy a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program (TOP) Plusz programnak köszönhetően Kisbér önkormányzata kétszázmillió forintos támogatást nyert el. A beruházás során a település legrosszabb állapotban lévő csapadékvíz-elvezető csatornái újulnak meg.